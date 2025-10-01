ЗВЕЗДИ СТИГЛА ПОМОЋ: Јаго допутовао у Београд, након лекарских прегледа прикључује се екипи
01.10.2025. 15:03 15:05
Коментари (0)
Бразилски репрезентативац Јаго Дос Сантос допутовао је у среду у Београд.
Играч КК Црвена звезда одмах након обављених лекарских ставиће се на располагање саиграчима и стручном штабу, како би помогао екипи у наставку сезоне, наводе црвено-бели.
Звезда је у уторак почела нову сезону поразом од Олимпије из Милана у Београдској арени, а у четвртак је очекује нови дуел у Минхену против Бајерна. Црвено-бели кубуре с повредама, па су у нове изазове закорачили десетковани.