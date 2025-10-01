СРБИЈА СА ДВА АДУТА НА Ф4 ЛИГЕ ШАМПИОНА: Олимпијац Лазар Ковачевић и Алекса Ракоњац гађају пушком
Јесењи део сезоне у европском стрељаштву почеће финалним турниром трећег издања Лиге шампиона ваздушним оружјем, који ће од четвртка до суботе бити одржан у Истанбулу.
Србију ће представљати двојица стрелаца пушком, олимпијац Лазар Ковачевић и Алекса Ракоњац, европски јуниорски шампион.
На прва два турнира, одржаним у Будимпешти и Београду, су се такмичиле по четири мешовите репрезентације сваким оружјем (по две жене и по два мушкарца), на основу збира бодова најбољих стрелаца на појединачним европским ранг листама. Србија је прошле године на домаћем терену освојила сребрне медаље и пушком и пиштољем.
Ове године, систем такмичења је промењен. Женска и мушка конкуренција су одвојене. У свакој дисциплини учествоваће по четири двочлане екипе. Ковачевић и Ракоњац су скупили довољно бодова за четврто место Србије на ранг листи мушке конкуренције ваздушном пушком. За квалификације Лиге шампиона су се рачунали бодови скупљени на Европском првенству ваздушним оружјем и Светском купу у Минхену
Уз Србију, за мушко такмичење пушком су се пласирале Мађарска, са првог места, затим другопласирана Чешка и трећепласирана Хрватска.
Наш тандем ће у полуфиналу одмерити снаге са Мађарском, за коју гађају другопласирани на светској и лидер на европској ранг листи, Иштван Пени, и Залан Пеклер.
Уз тандем српских репрезентативаца ће бити Стеван Плетикосић, иначе Ковачевићев лични тренер.
– Сматрам да су обојица наших стрелаца у доброј форми. Ковачевић на тренинзима подиже форму. Ракоњац је врло добро гађао на претходном великом такмичењу, Светском купу у Нингбоу – казао је Плетикосић уочи поласка и наставио – Мађарска се на турнир пласирала са првог места на листи, па самим тим јој припада улога фаворита. Међутим, то не мора ништа да значи. Све је могуће, посебно што је реч о специфичном формату, другачијем ритму гађања, за који смо се припремали на последњим тренинзима
Полуфинални дуели су на програму у петак, а мечеви за медаље у свакој дисциплини у суботу.
Уочи тимског, у четвртак ће бити органзовано појединачно „Соло“ надметање у коме ће учествовати сви учесници турнира у свакој дисциплини. У „Соло“ дисциплини се не рачунају кругови већ „хитови“ (за пушку је то погодак 10,3 и бољи). У првој, полуфиналној, фази 16 стрелаца истим оружјем ће бити подељени у четири групе (по две групе састављене од мушкараца и по две састављене од жена). У свакој групи гађа се укупно пет серија од по пет хитаца. После три серије испада четвртопласирани, после четврте трећепласирани, док ће у петој серији бити одлучено прво место групе.
Четворо првопласираних у полуфиналима пролазе у финалну групу, која се одвија по истом формату.
Иначе, мало је недостајало да Србија има екипу и у женском такмичењу пушком. На основу бодова које су скупиле Александра Хавран, бронзана са сениорског ЕП, и Анастасија Живковић, европска шампионка за млађе јуниорке, наша земља је на петом месту квалификација ЛШ овим оружјем, са малим заостатком како за четвртопласираном Мађарском, тако и за трећепласираном Пољском.
На листи за ваздушни пиштољ за мушкарце, Србија је девета. На ЕП и СК у Минхену пласмане које доносе бодове ваздушним пиштољем за жене остваривала је само Зорана Аруновић, па наша земља у овој дисциплини није рангирана.