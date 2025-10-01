Највећи успех мушке српске одбојке
НА ДАНАШЊИ ДАН СУ ОДБОЈКАШИ УШЛИ У ИСТОРИЈУ: Пре 25 година освојено олимпијско злато у Сиднеју (ВИДЕО)
01.10.2025. 16:20 16:25
На данашњи дан остварен је највећи успех у српској мушкој одбојци.
Прошло је 25 година откако се наша мушка одбојка уписала у вечну листу освајача олимпијског злата, а одбојкаши на челу са тадашњим селектором Зораном Гајићем ушли у легенду.
Тог 1. октобра 2000. године на Олимпијским играма у Сиднеју наша репрезентација, тада Југославија, је у великом финалу савладала Русију са 3:0.
Владимир Батез, Слободан Ковач, Слободан Бошкан, Ђула Мештер, Васа Мијић, Никола Грбић, Владимир Грбић, Андрија Герић, Горан Вујевић, Иван Миљковић, Вељко Петковић, Игор Вушуровић са селектором Гајићем уписали су своја имена у златну историју светског спорта.