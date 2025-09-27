broken clouds
ПИКСИЈА НИЈЕ ПОМЕНУО

РАДЕ БОГДАНОВИЋ ОДМЕРЕН ПРЕД МЕЧ СРБИЈЕ И АЛБАНИЈЕ! Утакмица са Албанијом је кључ, добићемо, јер имамо ми квалитет

27.09.2025. 11:34 11:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ТВ Прва
Youtube prinstcrin/TV Prva
Фото: Youtube prinstcrin/TV Prva

Раде Богдановић говорио је о српским голманима пред меч који ће наша репрезентација играти против Албаније.

Фудбалери Србије у суботу 11. октобра играју меч квалификација за Светско првенство против Албаније у Лесковцу и ово ће бити једна од кључних утакмица у борби за Мундијал.

Гостујући у "Јутру" на телевизији Прва, Раде Богдановић дотакао се овог меча. Није Богдановић ни споменуо селектора Драгана Стојковића Пиксија, али је послао јасну поруку.

- Утакмица са Албанијом је кључ, после играмо и са Андором. Ја мислим, 95 посто, да ћемо да добијемо, јер имамо ми квалитет. Ја не знам да ли једна селекција у Европи тренутно има бољег голмана. Ја је не знам. Волео бих да ми неко каже, ко може са Милинковићем Савићем, Рајковићем, Петровићем, хајде Свилар не игра, али то су врхунски голмани, видите им само трансфере. На крају крајева, и они су одлично бранили свих ових година. И на последњој утакмици у којој је било 5:0 за Енглеску Петровић је врхунске одбране имао - рекао је Богдановић, па додао:

- Дуца Влаховић је голгетерски расположен, увек опасан за гол. Утакмицу одлучује индивидуални квалитет неког од наших играча.

