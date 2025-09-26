scattered clouds
16°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Мерење крвног притиска, телесне тежине, шећера у крви ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ НА ТРГУ СЛОБОДЕ поводом Светског дана срца! Позната и локација у случају да буде кише

26.09.2025. 19:48 19:55
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

У понедељак, 29. септембра, на Тргу слободе, од 9 до 11 часова, поводом обележавања Светског дана срца, лекари и медицинске сестре Института за кардиоваскуларне болести Војводине организоваће превентивне прегледе и едукације како би се грађани информисали о значају превенције и контроле фактора ризика за настанак болести срца и крвних судова, а све у циљу промоције здравља и здравствене заштите.

Новосађани ће овом приликом моћи да измере телесну тежину, крвни притисак, шећер у крви и провере засићење крви кисеоником. 

Посетиоци ће имати могућност и да им се израчуна индекс телесне масе, као и да од волонтера Црвеног крста Нови Сад науче како да пруже прву помоћ, а и да на тренажним луткама опробају научено.

Узимајући у обзир податке који говоре да је само током 2023. године од болести срца и крвних судова у Србији умрло готово 50 хиљада људи, сматрамо да су овакве превентиве активности неопходне како би се неповољна статистика умањила.

У случају да временске прилике онемогуће одржавање догађаја на Тргу слободе, превентивни прегледи биће одржани у Тржном центру "Меркатор" у Новом Саду.
 

светски дан срца превентивни прегледи трг слободе Институт за кардиоваскуларне болести Војводине
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДАНАС ЈЕ СВЕТСКИ ДАН СРЦА Од петка ТРИБИНЕ О СРЦУ Слушајте савете кардиолога ДА НЕ БИСТЕ ЗАВРШИЛИ ОВАКО (ФОТО)
камени

ДАНАС ЈЕ СВЕТСКИ ДАН СРЦА Од петка ТРИБИНЕ О СРЦУ Слушајте савете кардиолога ДА НЕ БИСТЕ ЗАВРШИЛИ ОВАКО (ФОТО)

29.09.2024. 09:40 10:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај