Мерење крвног притиска, телесне тежине, шећера у крви ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ НА ТРГУ СЛОБОДЕ поводом Светског дана срца! Позната и локација у случају да буде кише
У понедељак, 29. септембра, на Тргу слободе, од 9 до 11 часова, поводом обележавања Светског дана срца, лекари и медицинске сестре Института за кардиоваскуларне болести Војводине организоваће превентивне прегледе и едукације како би се грађани информисали о значају превенције и контроле фактора ризика за настанак болести срца и крвних судова, а све у циљу промоције здравља и здравствене заштите.
Новосађани ће овом приликом моћи да измере телесну тежину, крвни притисак, шећер у крви и провере засићење крви кисеоником.
Посетиоци ће имати могућност и да им се израчуна индекс телесне масе, као и да од волонтера Црвеног крста Нови Сад науче како да пруже прву помоћ, а и да на тренажним луткама опробају научено.
Узимајући у обзир податке који говоре да је само током 2023. године од болести срца и крвних судова у Србији умрло готово 50 хиљада људи, сматрамо да су овакве превентиве активности неопходне како би се неповољна статистика умањила.
У случају да временске прилике онемогуће одржавање догађаја на Тргу слободе, превентивни прегледи биће одржани у Тржном центру "Меркатор" у Новом Саду.