НЕАСФАЛТИРАНЕ СОМБОРСКЕ УЛИЦЕ ЧЕКАЈУ УРЕЂЕЊЕ На реду две Занатске и Улица магнолије

10.11.2025. 12:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
СОМБОР: У оквиру пројекта „Асфалтирање неасфалтираних улица у граду“, тренутно су у току припремни радови за асфалтирање Занатске улице, Нове Занатске и дела Улице магнолија, које се иначе налазе на северозападном ободу града.

Оне представљају својеврсни прикључак на Јосићки пут, део вароши који је био познат по великом броју нелегално изграђених објеката пре неколико деценија.

У склопу уређења ове три улице, у претходном периоду завршени су радови на атмосферској канализацији и на постављању доњег носећег слоја коловоза, а сређене су и банкине и ивичњаци. Тренутно се у овим улицама изводе радови на постављању сливничких решетки и на нивелацији шахти. Поред радова на самом коловозу у дужини од 550 метара и ширини четири метра, како су нагласили из овдашње локалне самоуправе, асфалтираће се и колски прилази, као и тротоари.

Цео овај замашни пројекат асфалтирања до сада неасфалтираних улица овдашња власт је започела пре тачно две године, када су радници суботичког „Војпут“ д.о.о., након уређења Бањалучке, Славонске, Дворске и Малог Сокака,  коначно и становике дугачке улице Светог Архиђакона Стефана ослободили блата које је настајало након сваке кише или снега. Tада се могло чути да је само у граду Сомбору неасфалтирано чак 56 улица, али и обећање овдашњих власти да ће до краја ове године све оне у граду бити асфалтиране, од чега, очигледно је, нема ништа. 

Већ на пролеће наредне године, нови асфалтни покривач су добили и коловози у улицама Павла Вујисића и Душана Мудрака, Мајора Тепића, а након замене водоводних цеви, и Улица Браће Ђулинац.

