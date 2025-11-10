ДНЕВНИК САЗНАЈЕ! РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СПОМЕНИКА СТРАДАЛИМА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ На иницијативу градоначелника Мићина идеја креће у реализацију- Ево како слати своје предлоге
Одбор за спровођење Одлуке о подизању споменика страдалима у паду надстрешнице на Железничкој станици 1. новембра 2024. године расписао је јавни конкурс за израду дизајна идејног решења споменика. Обавештење о расписивању конкурса објављено је на Порталу јавних набавки и на сајту Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, сазнаје Дневник.
Конкурс обухвата израду студије идејног решења тродимензионалног, односно просторног вајарско-архитектонског споменика. Конкурсни рад мора бити израђен у складу са програмским задатком и осталим прилозима који чине саставни део конкурсне документације.
На конкурс се анонимно, под шифром, могу пријавити физичка и правна лица, као и ауторски тимови. Сва комуникација током конкурса обавља се искључиво под наведеном шифром, без откривања идентитета аутора до окончања поступка оцењивања.
Циљ конкурса је да се, у складу са конкурсним задатком, програмским захтевима и одређеном локацијом, на достојанствен и уметнички аутентичан начин обележи трагични догађај у коме су страдали грађани приликом пада надстрешнице на Железничкој станици, те да се изабере најбоље идејно вајарско-архитектонско решење које ће трајно чувати сећање на настрадале. Изабрано идејно решење представљаће основу за даљу разраду и реализацију споменика, у складу са законском регулативом Републике Србије.
Одлуку о избору најбољег идејног решења донеће жири у року од 30 дана по истеку рока за подношење пријава. Жири ради у саставу: Маја Черемиџић Шаиновић, професор српског језика, председница жирија; Радован Јокић, академски сликар, заменик председника жирија; Саша Јањић и Марко Стојановић, историчари уметности, као и Вера Голубовић, дипломирани инжењер архитектуре.
Рок за достављање конкурсних радова износи 90 дана од дана објављивања конкурса. Одлука о резултатима конкурса биће објављена на Порталу јавних набавки и на сајту Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада.
Одбор за спровођење Одлуке о подизању споменика именован je на седници Скупштине града 31. јула, када је и усвојена иницијатива градоначелника Новог Сада Жарка Мићина, за подизање споменика трагично страдалима у паду надстрешнице.
– Споменик ће представљати трајан материјални траг у култури сећања на животе које смо изгубили, и трагедију која нас је задесила. Споменик као основне елементе мора имати написана имена жртава и повређених, као и информације o трагичном догађају. Задатак Одбора биће да распише конкурс за идејно решење, и одабере најадекватније решење. Када сам одлучио да упутим ову Иницијативу, био сам свестан да никакав споменик не може да врати изгубљене животе. Не може да ублажи тугу породица трагично страдалих. Али, као градоначелник, али пре свега као човек, имао сам и имам моралну и људску обавезу да покренем процедуру да се на адекватан начин обележи место трагичног страдања 16 људи. То је моја дужност. И обавеза. То је обавеза Новог Сада. Да се побринемо да никада не буду заборављени. Трајним обележавањем места трагедије, показаћемо породицама страдалих да љубав према онима које су изгубили, не траје само у њиховом сећању, већ и у сећању целе заједнице. У сећању целог града. Целе државе, и свих грађана – рекао је градоначелник Мићин приликом усвајања иницијативе на седници Скупштине града.
Опозиција није хтела да предложи ниједног члана Одбора, а седницу Скупштине града, на којој се расправљало о иницијативи, напустила је пре гласања.