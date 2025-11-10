АТП ЛИСТА: Ђоковић напредовао на четврто место, Алкараз поново број један
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић напредовао је за једну позицију на најновијој АТП листи и од данас је четврти играч света са 4.830 бодова, док је прво место преузео Шпанац Карлос Алкараз са 11.050 поена.
Ђоковић је пре два дана освојио турнир у Атини пошто је у финалу победио Италијана Лоренца Музетија 4:6, 6:3, 7:5. Српски тенисер је тријумфом у главном граду Грчке стигао до 101. титуле у каријери, а потом је објавио да неће учествовати на Завршном АТП турниру, који је у недељу почео у Торину.
Алкараз је преузео прво место на АТП листи од Италијана Јаника Синера, који је тренутно други играч света са 10.000 бодова. Синер је изгубио 1.500 бодова, које је зарадио освајањем титуле на завршном АТП турниру прошле године у Торину.
Немац Александар Зверев се и даље налази на трећој позицији на АТП листи са 4.960 поена, док је Ђоковић четврти играч света.
Американац Бен Шелтон је напредовао за једно место од данас је пети тенисер света, док је његов сународник Тејлор Фриц пао на шесту позицију.
Потом следе Аустралијанац Алекс де Минор, Канађанин Феликс Оже-Алијасим, Лоренцо Музети и Британац Џек Дрејпер, који је преузео 10. место на листи најбољих играча света.
Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић поправио је пласман за две позиције и од данас је 52. на АТП листи са 1.025 бодова. Хамад Међедовић је назадовао за 18 места и тренутно је 83. тенисер света са 718 поена.
Ласло Ђере је покварио пласман за 17 позиција и од данас је 99. на АТП листи са 646 бодова. Душан Лајовић је пао на 119. место на листи најбољих тенисера света са 519 поена.