СЕЛЕКТОР КОШАРКАШИЦА СРБИЈЕ МИЛОШ ПАВЛОВИЋ САОПШТИО ЛОШЕ ВЕСТИ ПРЕД ИСЛАНД: Мина Ђорђевић неће бити спремна
Милош Павловић, селектор женске кошаркашке репрезентације Србије, открио је проблеме са повредама са којима се суочава пред пут на Исланд.
Павловић ће на клупи Србије дебитовати већ 12. новембра на Исланду, где наша репрезентација од 20.30 сати гостује у Исланду у првом прозору ФИБА квалификација за Европско првенство 2027.
На том мечу неће моћи да рачуна на Ивон Андерсон, али то није једини проблем.
"Ако све буде у реду, очекујемо да ће нам се прикључити трианестог. Имамо још један проблем, нажалост Мина Ђорђевић неће бити спремна за Исланд. Радимо све што је да нас да покушамо да је опоравимо. Остатк је спреман, видећемо ко ће путовати", рекао је Павловић који није потврдио да ће Ђорђевић остати и капитен националног тима.
Тим тек што се окупио, а већ иде на далек пут.
"Времена нема. Синоћ смо се скупили, девојке су тада дошле. Одрадили смо један тренинг, сада други и имамо још времена, па путујемо за Исланд. Није било простора за велики рад. Више смо пробали да се организујемо за Исланд, а и генерално да начнемо идеју како би то требало да изгледа", додао је Павловић.
На клупи је заменио легендарну Марину Маљковић.
"Не размишљам много о томе. Свака промена доноси нешто ново. Сад да ли је боље или лошије, не знам. Немамо времена да размишљамо о другим стварима. Надам се да је позитивна реакција. Олакшана нам је комуникација, ако ништа друго не морамо да се упознајемо".
Које су предности нашег тима у односу на Исланд?
"Концентрација и да сви будемо на истом. Да истакнемо квалификације које имамо у односу на њих. Играју са бековима, мораћемо да се адаптирамо у том смислу. Свакако да имамо квалитете и покушаћемо да наметнемо своју игру", закључио је Павловић.