moderate rain
8°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРАГАНА СТАНКОВИЋ ПРЕД МЕЧЕВЕ СА ИСЛАНДОМ И ПОРТУГАЛИЈОМ: "Мало времена имамо, али уз добру организацију можемо да остваримо све што је зацртано"

10.11.2025. 12:59 13:14
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
Stankovic
Фото: KSS/Nebojsa Parausic

Драгана Станковић, кошаркашка репрезентативка Србије, изнела је очекивања пред мечеве против Исланда и Португалије у квалификацијама за ЕП.

Србија ће 12. новембра на Исланду од 20.30 сати гостовати у првом прозору ФИБА квалификација за Европско првенство 2027. 

Станковић се вратила у тим након што је пропустила претходно окупљање националног тима.

"Након краћег периода и повреда нисам била у саставу. Драго ми је да сам овде. Мало времена имамо, али уз добру организацију можемо да остваримо све што је зацртано", рекла је Станковић.

Марину Маљковић је на месту селектора заменио Милош Павловић.

"Нови систем, али верујем да смо овде сви у неку руку професионалци. Гледамо да што пре похватамо све што каже. Није превише захтеван на почетку, пошто нема простора. Не идемо толико широко, фокусирамо се на пар вежби у одбрани и нападу. Није ширио пуно да бисмо што пре ушли у његов систем", додала је Станковић.

Говорила је и о противнику.

"Не знамо толико о Исланду, али верујем да ће да се боре. Нарочито код куће. Имају три играча који се истичу. Немају класичну петицу, нападају споља. Најважнија је борбеност, не смемо да уђемо у њихов ритам брзе игре", закључила је Станковић.

кошаркашице србије
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈОВАНА НОГИЋ ПРЕД ИСЛАНД: "Слушамо стручни штаб и навикавамо се на нове филозофије, одбацујемо старе навике"
nogic

ЈОВАНА НОГИЋ ПРЕД ИСЛАНД: "Слушамо стручни штаб и навикавамо се на нове филозофије, одбацујемо старе навике"

10.11.2025. 12:50 12:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СЕЛЕКТОР КОШАРКАШИЦА СРБИЈЕ МИЛОШ ПАВЛОВИЋ САОПШТИО ЛОШЕ ВЕСТИ ПРЕД ИСЛАНД: Мина Ђорђевић неће бити спремна
Milos-Pavlovic_051025_foto-dusan-milenkovic-0028-scaled

СЕЛЕКТОР КОШАРКАШИЦА СРБИЈЕ МИЛОШ ПАВЛОВИЋ САОПШТИО ЛОШЕ ВЕСТИ ПРЕД ИСЛАНД: Мина Ђорђевић неће бити спремна

10.11.2025. 12:42 12:44
Волим
0
Коментар
0
Сачувај