ДРАГАНА СТАНКОВИЋ ПРЕД МЕЧЕВЕ СА ИСЛАНДОМ И ПОРТУГАЛИЈОМ: "Мало времена имамо, али уз добру организацију можемо да остваримо све што је зацртано"
Драгана Станковић, кошаркашка репрезентативка Србије, изнела је очекивања пред мечеве против Исланда и Португалије у квалификацијама за ЕП.
Србија ће 12. новембра на Исланду од 20.30 сати гостовати у првом прозору ФИБА квалификација за Европско првенство 2027.
Станковић се вратила у тим након што је пропустила претходно окупљање националног тима.
"Након краћег периода и повреда нисам била у саставу. Драго ми је да сам овде. Мало времена имамо, али уз добру организацију можемо да остваримо све што је зацртано", рекла је Станковић.
Марину Маљковић је на месту селектора заменио Милош Павловић.
"Нови систем, али верујем да смо овде сви у неку руку професионалци. Гледамо да што пре похватамо све што каже. Није превише захтеван на почетку, пошто нема простора. Не идемо толико широко, фокусирамо се на пар вежби у одбрани и нападу. Није ширио пуно да бисмо што пре ушли у његов систем", додала је Станковић.
Говорила је и о противнику.
"Не знамо толико о Исланду, али верујем да ће да се боре. Нарочито код куће. Имају три играча који се истичу. Немају класичну петицу, нападају споља. Најважнија је борбеност, не смемо да уђемо у њихов ритам брзе игре", закључила је Станковић.