Сахране за уторак, 11. новембар

10.11.2025.
Дневник
Дневник
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у уторак ће бити сахањени:

Младица Милице Станковић (урна) (1945) у 10.30

Петра Велимира Цвјетић (1947) у 10.30

Стојан Спасоја Давинић (урна) (1950) у 11.15

Марисав Вучете Станић (1950) у 11.15

Вера Ђорђа Раби (испраћај) (1932) у 12.00

Авни Абедина Ризвани (1965) у 12.00

Цветко Стојана Марковић (испраћај) (1945) у 12.45

Здравко Матије Олетић (1957) у 13.30

Јосип Антуна Небл (испраћај) (1953) у 14.15

Десанка Чедомира Поповић (1924) у 15.00

Гробље, Каћ

Петар Петра Ћулум (1940) у 13.00

Гробље, Нови Лединци

Милош Илије Димитријевић (1939) у 13.00

Горње гробље, Ковиљ

Бранислав Радивоја Ачански (1949) у 15.00

Гробље, Буковац

Душан Ранка Дулић (1966) у 15.00

Дневник
Дневник
Нови Сад
