Сахране за уторак, 11. новембар
10.11.2025. 14:16 14:18
На Градском гробљу у Новом Саду у уторак ће бити сахањени:
Младица Милице Станковић (урна) (1945) у 10.30
Петра Велимира Цвјетић (1947) у 10.30
Стојан Спасоја Давинић (урна) (1950) у 11.15
Марисав Вучете Станић (1950) у 11.15
Вера Ђорђа Раби (испраћај) (1932) у 12.00
Авни Абедина Ризвани (1965) у 12.00
Цветко Стојана Марковић (испраћај) (1945) у 12.45
Здравко Матије Олетић (1957) у 13.30
Јосип Антуна Небл (испраћај) (1953) у 14.15
Десанка Чедомира Поповић (1924) у 15.00
Гробље, Каћ
Петар Петра Ћулум (1940) у 13.00
Гробље, Нови Лединци
Милош Илије Димитријевић (1939) у 13.00
Горње гробље, Ковиљ
Бранислав Радивоја Ачански (1949) у 15.00
Гробље, Буковац
Душан Ранка Дулић (1966) у 15.00