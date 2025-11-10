moderate rain
Нови Сад
БЕЗБЕДНИЈЕ УЛИЦЕ У ТЕМЕРИНУ Девет нових успоривача саобраћаја постављено на пет локација

10.11.2025. 11:52 12:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Темерин
Фото: Општина Темерин

Ове године постављено је девет нових успоривача саобраћаја на пет локација у Темерину.

У питању су улице Железничка и Његошева, затим на раскрснице улица Ракоци Ференца и Петефи Шандора, Иве Лоле Рибара и Дожа Ђерђа, и на раскрсници Пап Павла и Чаки Лајоша. 

Успоривачи су постављени на захтев грађана, а и у сарадњи са Полицијском управом Темерин и тамошњим Саветом за безбедност саобраћаја.

На овај начин се наставља улагање у безбедност саобраћаја, посебно у зонама где се најчешће крећу деца и пешаци, кажу из Општине.

темерин саобраћај
Војводина Бачка
