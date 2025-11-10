БЕЗБЕДНИЈЕ УЛИЦЕ У ТЕМЕРИНУ Девет нових успоривача саобраћаја постављено на пет локација
10.11.2025. 11:52 12:02
Ове године постављено је девет нових успоривача саобраћаја на пет локација у Темерину.
У питању су улице Железничка и Његошева, затим на раскрснице улица Ракоци Ференца и Петефи Шандора, Иве Лоле Рибара и Дожа Ђерђа, и на раскрсници Пап Павла и Чаки Лајоша.
Успоривачи су постављени на захтев грађана, а и у сарадњи са Полицијском управом Темерин и тамошњим Саветом за безбедност саобраћаја.
На овај начин се наставља улагање у безбедност саобраћаја, посебно у зонама где се најчешће крећу деца и пешаци, кажу из Општине.