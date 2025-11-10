НБА ЛИГА: Оклахома победила Мемфис, Голден Стејт савладао Индијану

Најефикаснији у редовима актуелног шампиона НБА лиге био је Шеј Гилџес-Александер, који је забележио 35 поена, седам скокова и шест асистенција. Код домаћих, најбољи је био Џерен Џексон са 17 поена.

Кошаркаши Оклахоме се налазе на првом месту на табели Западне конференције НБА лиге са 10 победа и једним поразом, док је Мемфис десети са скором 4/7.

Кошаркаши Голден Стејта савладали су у Сан Франциску екипу Индијане резултатом 114:83. У победничком тиму најбољи је био Џими Батлер, који је забележио 21 поен, девет ухваћених лопти и седам асистенција. У екипи из Индијане најбољи је био Ендрју Нембард са 14 поена.

Голден Стејт је осми на табели Западне конференције НБА лиге са шест победа и пет пораза, док је Индијана на 14. позицији на Истоку са скором 1/9.

У осталим мечевима НБА лиге постигнути су следећи резултати: Милвоки - Хјустон 115:122, Њујорк - Бруклин 134:98, Орландо - Бостон 107:111, Филаделфија - Детроит 108:111 и Сакраменто - Минесота 117:144.