moderate rain
8°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НБА ЛИГА: Оклахома победила Мемфис, Голден Стејт савладао Индијану

10.11.2025. 10:57 11:00
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
nba
Фото: Duel Oklahome i Memfisa, foto: Tanjug (AP Photo/Brandon Dill)

Кошаркаши Оклахоме победили су у гостима екипу Мемфиса резултатом 114:100 у утакмици НБА лиге.

Најефикаснији у редовима актуелног шампиона НБА лиге био је Шеј Гилџес-Александер, који је забележио 35 поена, седам скокова и шест асистенција. Код домаћих, најбољи је био Џерен Џексон са 17 поена.

Кошаркаши Оклахоме се налазе на првом месту на табели Западне конференције НБА лиге са 10 победа и једним поразом, док је Мемфис десети са скором 4/7.

Кошаркаши Голден Стејта савладали су у Сан Франциску екипу Индијане резултатом 114:83. У победничком тиму најбољи је био Џими Батлер, који је забележио 21 поен, девет ухваћених лопти и седам асистенција. У екипи из Индијане најбољи је био Ендрју Нембард са 14 поена.

Голден Стејт је осми на табели Западне конференције НБА лиге са шест победа и пет пораза, док је Индијана на 14. позицији на Истоку са скором 1/9.

У осталим мечевима НБА лиге постигнути су следећи резултати: Милвоки - Хјустон 115:122, Њујорк - Бруклин 134:98, Орландо - Бостон 107:111, Филаделфија - Детроит 108:111 и Сакраменто - Минесота 117:144.

НБА лига
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) СРПСКО ВЕЧЕ У НБА ЛИГИ: Нови трипл-дабл Јокића, Јовић рекордом каријере за победу Мајамија, Богдан без минута
спорт

(ВИДЕО) СРПСКО ВЕЧЕ У НБА ЛИГИ: Нови трипл-дабл Јокића, Јовић рекордом каријере за победу Мајамија, Богдан без минута

09.11.2025. 11:15 11:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај