(ФОТО, ВИДЕО) Нисам могао да пропустим овај тренутак ВЕЉКО ПАУНОВИЋ УОЧИ МЕЧЕВА ПРОТИВ ЕНГЛЕСКЕ И ЛЕТОНИЈЕ: Репрезентација мора да се поштује, консеквенце за играче који одбију позив
Нисам могао да пропустим овај тренутак, јер је прошло 10 година, каријере играча су кратке, то је дугачак период за њих, изјавио је нови селектор фудбалске репрезентације Србије Вељко Пауновић уочи мечева против Енглеске и Летоније у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.
ФСС је 30. октобра именовао Пауновића за новог селектора Србије уместо Драгана Стојковића, који је поднео оставку после пораза од Албаније у Лесковцу (0:1). Пауновић ће водити репрезентацију у борби за пласман на СП 2026. године.
"Мислим да смо се последњи пут видели пре мало више од 10 година. За све време без обзира колико далеко био, пратио сам наш фудбал и дешавања у спортском сектору и струци. Изузетна ми је част и задовољство да данас могу опет да будем овде и представљам нашу репрезентацију", рекао је Пауновић на конференцији за медије у Старој Пазови.
Он је потом објаснио како је прихватио позив ФСС да преузме место селектора Србије.
"Мислим да је кључна ствар била долазак Бранка Радујка и Николе Лазетића у Мадрид на разговор, јер то је први пут да сам видео да постоји заиста могућност да дођем. Од тог момента, све је ишло у правцу који сам ја прижељкивао, али се околности никада нису уклопиле. Јесте било селекторско место упражњено, било је контакта и раније, али се сада први пут уклопило да сам ја био слободан и да је овде била ситуација таква да се тражио селектор", навео је нови селектор Србије.
"Колико ми је требало да одлучим? Ја сам схватио то као своју дужност. Ситуација није лака што се тиче пласмана на СП. Међутим, ја то схватам као изазов и своју дужност. Превасходно оно што сам желео да видим је то да је заиста моменат да са овом групом играча, да је ово можда последњи моменат да радимо заједно и да тежак изазов претворимо у једну предност и наставимо даљу сарадњу. Од тренутка када се све објавило званично, њихова подршка, подршка играча, је оно што сам тражио и због чега сам овде", додао је Пауновић.
"Репрезентација мора да се поштује, да се одговара на позиве, да се не измишљају повреде, да се не измишљају различити разлози", изјавио је Вељко Пауновић.
"Докле год ја будем био овде, желим да се поштује репрезентација! У разговору са тренерима, конкретно Батом Мирковићем и Горданом Петрићем, детектовали смо да постоји проблем који морамо моментално да решимо. Желим њих да подржим... Ми у Савезу морамо да направимо један кодекс и консеквенце које треба да сносе сви играчи који једноставно не одговарају позиву репрезентације, односно не испуњавају култ и вредности које мора да има један репрезентативац. То су ствари које морамо брзо да дефинишемо. Волео бих да сви млади момци, али и други, чују ову поруку и да знају да од њих зависимо".
Он је затим додао:
"У разговору са играчима сам детектовао неколико проблема са којима се они суочавају. Прво, подршка публике и јавности, која је потребна. Са друге стране, они желе јасноћу у свакодневном раду и са те стране, прво што ја могу да урадим са њима је да им вратим међусобно поверење. Да им вратим веру да је могуће да се и даље пласирамо на СП. Вера да можемо да направимо резултат који ће нас вратити после тога кући, да са Летонијом имамо шансе да одемо у бараж у марту. Превасходно радим на самопоуздању и међусобном и узајамном поверењу. Не кажем да није постојало, да ме не схватите погрешно, само желим да кажем да то морамо да потенцирамо, јер то су кључне ствари", истакао је Пауновић.
Пауновић је објаснио зашто на списку за предстојеће дуеле нису Сергеј и Вања Милинковић-Савић.
"Играчи као Вања и Сергеј, исто тако део генерације са којом сам радио и са којом смо били успешни, причао сам са њима. Све се десило изненада и они су претходно донели неке одлуке, било је превише рано да се одазову у овом тренутку. Оставили су отворено за следећа окупљања у марту. То је најкраће и наједноставније", истакао је Пауновић.
Нови селектор Србије је изјавио да није било времена да прича о уговору са ФСС.
"Све се јако брзо десило. Мислим да је мој први одговор био чисто лични и људски, желео сам да на неки начин, почели смо разговоре о дугогодишњој сарадњи, а нисмо се фокусирали да ли можемо да одемо на СП. Хтео сам да раздвојимо те ствари, нисам хтео да пропустим да будем са момцима у акцији која је изазовна у овом циклусу. Није било времена да причамо о уговору, морали смо сада одмах да направимо одлуку, а за после, биће времена на претек до марта и све што сте навели, свакако да постоји, желим да видим одговор играча, какав ће бити одговор на захтеве. Све ово има целокупну ширину, а примаран фокус је на резултат за овај сада циклус квалификација, да направимо најбољи резултат", навео је Пауновић.
Он је потом говорио и о тактици за предстојеће мечеве.
"Све варијанте су могуће. Волим да играм у формацији са четири одбрамбена играча, али то је само полазна тачка једног система. Више је који играчи играју на тим позицијама, које задатке извршавају и како се то уклапа у модел игре. То су све опције о којима већ имам идеју, али не могу да кажем своју одлуку што се тиче система", рекао је селектор Србије.
Пауновић је претходних дана испратио утакмице Црвене звезде и Партизана у Суперлиги Србије.
"Неоспоран је наш таленат, наша страст за фудбалом, игром и напретком, мислим да постоји помак у инфраструктури. Што се конкретно такмичења, фактора и суђења. Приметио сам да постоји бољитак, али да исто тако мислим да је то процес и пројекат који ФСС спроводи. Треба да очекујемо да наш фудбал што се тиче инфракструктуре, све је то напредовало, сада треба остало да се подигне на виши ниво, да се остваре циљеви, да наш фудбал постане такав да има репутацију и то високу, да буде гледан и да наши навијачи када на телевизији играју наши тимови не мењају програм и гледају друге европске лиге, него да буде избор наш тим и наш фудбал", истакао је Пауновић.
Он је одговорио и на питање да ли постоји неки услов да би остао селектор Србије.
"Нисмо имали времена да разговарамо о тачкама. Ово окупљање је главни фокус на шта треба да се усмеримо, да урадимо све што је могуће, да све вратимо из Енглеске са добрим резултатом, да ово буде велико финале и да сви тако подигнемо наш фудбал и страст за фудбалом у позитивном смислу и да постанемо подршка репрезентацији и фудбалу", додао је селектор Србије.
Пауновић је навео да је разговарао са Душаном Тадићем.
"Обавио сам разговор, нисмо га завршили, јер има обавезе у клубу. Слажем се, његове креаторске ствари много значе овом тиму. Циљ треба да буде повратак наше публике, подршке, поверења на наше највеће стадионе, а то су стадиони у Београду. Да бисмо дошли до тога, морамо да се фокусирамо на окупљање, мале задатке које имамо, да спроведемо моментално од овог тренутка после ове конференције, да враћамо играчима поверење, самопоуздање, да их ставимо на терен јасно, да знају које су њихове функције, да играју као тим, да покрену добру енергију, а добри резултати ће вратити публику и вратиће нас на прави пут. Све је процес који морамо да спроводимо", нагласио је Пауновић.
Он је истакао да је захвалан народу на подршци.
"Само могу да кажем да сам бескрајно захвалан за један такав утисак који народ може да има о мени. Схватам то као одговорност, да све то оправдам и спроведем. Ја сам увек спреман за тешке задатке и тешке мисије, мислим да је ово једна таква. Као што сам рекао Радујку и Лазетићу, увек можете да рачунате на мене. Да то пренесем на све играче, говорио сам о култу репрезентације, говорио сам им да се издигнемо изнад проблема, па чак и личних, не знам како да их назовем, али личних ситуација које могу да се превазиђу, а то је да је земља и народ изнад свих нас. Моја улога је јако важна, а наравно и улога наших навијача је на првом месту", рекао је Пауновић.
Он је подсетио да у његовом стручном штабу има доста странаца.
"Ја сам спремао утакмице против Реала, Барселоне и других шпанских клубова и они су ми помагали свуда где сам радио. Како се ова мисија појавила, логично је да доведем уигран тим на високом нивоу. Гледаћу да уклопим свој стручни штаб са људима које смо изабрали из Србије, превасходно Аца Рогић којег познајете из нашег фудбала, а желим да се захвалим Марку Николићу којем сам тражио дозволу да разговарам са Ацом и он је изашао у сусрет. Обојици јако добро иде у Грчкој сада. То је мали, али велики пример како можемо сви да допринесемо. Како у разговору са колегама тако и са људима из ФСС, нашли смо много младих тренера које желимо да прикључујемо", додао је селектор Србије.
Пауновић је потом анализирао игру енглеске репрезентације.
"Мислим да су Енглези екипа, из искуства рада тамо две године, са пуно фудбалера који су носиоци селекције сада, а они су играли у млађим категоријама, другим екипама, па су улазили у први тим. Испунили су процес и сада су у најбољој верзији. Мислим да ће они бити један од фаворита на СП. Са друге стране, гледано уназад наше утакмице, из сваке се извуче и добро и лоше, нека поука, потенцираћемо добре ствари које смо радили. Само треба да будемо мало више на страни лопте, него без. Волео бих да потенцирамо оно што су момци урадили добро, да убацимо новитете, превасходно мислим да се могло видети да смо изгубили утакмицу због прекида. Наш план у прекидима, када су офанзивни у питању треба да се поправи. И није само до плана, можемо да га имамо, али мора да се спроведе како треба. Потребна је припрема ових пар дана, не само акција из прекида, него и други ствари, да свако схвати своју улогу и спроводи своје задатке", истакао је Пауновић.
Капитен Србије Александар Митровић пропустиће мечеве против Енглеске и Летоније.
"Мислим да су капитени, група црних појасева, што волим да кажем о играчима са статустом, који имају утицаја на саиграче и јавност. Извршили су посао за мене, они су били на видео разговору са Сергејом, дотакли смо се тачака попут капитенске траке. Успоставили смо све то, ја желим када момци буду овде, да са њима обавим разговор, не преко видео камере, између осталог и сам рад, дисциплину и поштовање сатница. Александар је врхунски лидер и пуно је помогао у разговорима, међусобном упознавању са групом играче, новом упознавању са играчима са којима смо радили у прошлости", навео је Пауновић.
Фудбалери Србије окупили су се данас у Старој Пазови где су почели припреме за предстојеће дуеле против Енглеске и Летоније. Србија ће 13. новембра гостовати Енглеској у Лондону од 20.45 часова, а три дана касније од 18 сати дочекаће Летонију у Лесковцу.
Прво место на табели групе К држи Енглеска са 18 бодова, Албанија је друга са 11, док се Србија налази на трећој позицији са 10. Летонија је четврта са пет бодова, док је Андора последња са једним бодом.
Енглеска је већ обезбедила пласман на СП 2026.