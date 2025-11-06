(ФОТО) ВЕЉКО ПАУНОВИЋ ПРЕУЗЕО ДУЖНОСТ СЕЛЕКТОРА „А” РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ: Драган Џајић и Бранко Радујко му уручили радну опрему
У Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови, председник Драган Џајић и генерални секретар Бранко Радујко, уручили су радну опрему са иницијалима новом селектору Вељку Пауновићу, чиме је и симболично започела нова етапа у раду националног тима.
Пауновић је заједно са својим сарадницима из стручног штаба обишао све просторије у Спортском центру — од свлачионица и теретане до терена на којима ће репрезентација тренирати уочи предстојећих мечева са Енглеском и Летонијом.
Посебно се задржао у свлачионици где су већ постављене фотографије свих играча који се налазе на његовом првом списку. Управо ће се они окупити у понедељак, када почињу припреме за важне новембарске утакмице.
Након уручења опреме, председник Драган Џајић и генерални секретар Бранко Радујко честитали су новом селектору на преузимању дужности и пожелели му успех у предстојећим изазовима.
Председник Драган Џајић је мало дуже разговарао са Вељком Пауновићем приликом уручења опреме…
„Изнео сам му оно што ми очекујемо од њега. Рекао сам да ми је прво драго због његовог доласка, да је он био први пик што се тиче Фудбалског савеза Србије, после одласка Драгана Стојковића. Јавност, поготово овде у Србији, нико се никад не предаје, све док има шансе за одлазак на Светско првенство, али то не треба да га оптерећује, јер наш је циљ све после тога. Сада смо у ситуацији да не можемо са много великим оптимизмом да дочекујемо ове две утакмице, али понављам за нас је најважнији нови концепт. Наравно да желимо да остане што дуже и да репрезентација Србије направи један помак у односу на досадашње резултате које смо имали.
Он је човек који дубоко прати фудбал, упућен је у стање бројних наших играча широм Европе, неке је и тренирао и имао много успеха. Ја бих му само пожелео да у ове две утакмице своје умеће и тренерско знање „постави“ тако да евентуално остваримо неке добре резултате, али и ако се они не десе, онда да направимо један план који ће бити од две до четири године, све у жељи да направимо нешто позитивно када је српски фудбал у питању” – казао је Драган Џајић за сајт ФСС.
Вељков отац је био са Вама у тиму када смо последњи пут победили Енглезе, 1968. године. Добро познајете тај менталитет породице Пауновић.
„Прво ми је жао што Благоје није овде са нама. Било је много лепо, тада репрезентација Југославије победила је Енглеску, волео бих да се то понови и 13. новембра. Не сумњам да ће Вељко и играчи учинити све да обрадују навијаче”, рекао је Драган Џајић.
Генерални секретар Фудбалског савеза Србије, Бранко Радујко, одрадио је огроман део посла током преговора са Вељком Пауновићем.
Са Вељком је задовољство разговарати, али верујемо да преговори нису били баш толико лаки?
„Нису били лаки из разлога што је Вељко у замаху каријере, пре свега клупског тренера. И није баш сасвим лако да се тренер у тим годинама одлучи да пређе на тај део репрезентативног фудбала. Ја сам јако задовољан што је донео овакву одлуку и веома срећан”, рекао је Бранко Радујко за сајт ФСС.
„Морам да кажем да када смо добили овлашћење од Извршног одбора да тражимо решење за место селектора, размишљали смо пре свега о неким критеријумима. Да добијемо младог, модерног тренера који има капацитет да изгради здрав ауторитет у оквиру тима, да има утицај на сваког играча, здрав, позитиван утицај. И да је спреман са својим стручним штабом да за кратко време током свих окупљања припреми екипу за једну препознатљиву игру, са јасном идејом, системом. И на крају крајева да има утицај као едукатор и на друге тренере у нашој земљи. Вељко је тренер који испуњава све те критеријуме и на крају се све то добро одиграло.”
„Веома сам срећан што је он са нама, верујем да и огроман део или скоро сва фудбалска јавност дели то задовољство са нама. Он је сада фокусиран на ове две утакмице, нисмо имали много времена да решавамо административне ствари, нити су оне њега занимале. Када се ово заврши, без обзира на исход ове две квалификационе утакмице, настављамо разговоре везане за нови пројекат и пласман на Европско првенство 2028. године и Светско првенство 2030. године, где бисмо се кандидовали међу репрезентације које би могле бити хит на тим шампионатима.”
Морамо да признамо да би се мали број стручњака прихватило одговорности у овом тренутку, што опет говори о карактеру Вељка Пауновића.
„Све стручне карактеристике смо већ споменули, све које он апсолутно до краја испуњава. Ради се о изузетном момку, патриоти, човеку који јако воли своју земљу. Стално прати дешавања у нашем фудбалу, показао је више пута својим приступом, пре свега на месту селектора репрезентације која је била шампион света на Новом Зеланду и начином како их је водио, колико воли своју земљу. Из фудбалске је породице. Сличан пример имамо у Бати Мирковићу који се у току ноћи одазвао, у једном деликатном тренутку, да дође у Лесковац и поведе момке на меч у Андори. То су дивни момци, страшни карактери у најпозитивнијем смислу и драго ми је што су овде са нама”, јасан је Бранко Радујко.
Промоцији у Старој Пазови присуствовао је и председник Фудбалског савеза Београда Никола Лазетић, Вељков дугогодишњи пријатељ и саиграч, човек који је одиграо важну улогу током преговора о преузимању „А” репрезентације Србије.