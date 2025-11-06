ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОБЕЗБЕДИО СМЕШТАЈ ЗА БЕСКУЋНИКЕ Топла постеља и оброк за 28 мушкараца и седам жена
Онима који немају кров над главом Центар за социјални рад је и за ову зиму обезбедио преноћиште, монтажне објекте који ће бити отворени сваког дана, од 19 часова до 7 часова наредног дана, и то до 30. априла наредне године.
Објекти су постављени на две локације у граду, у Улици Змај Огњена Вука 13 има места за 28 мушкараца, док се преноћиште за седам жена налази у Темеринској улици 6.
- Корисницима су обезбеђени оброк и ноћење, осим тога, пружа им се помоћ приликом израде личних докумената, психосоцијална подршка, подршка у остваривању других права, као и упућивање на друге услуге доступне у локалној заједници – рекла је за „Дневник” координаторка пројекта „Путоказ – помоћ бескућницима у Новом Саду” Центра за социјални рад Ивана Медић.
Преноћишта су опремљена креветима на спрат, тоалетом, грејним телима и столицама и столовима где могу да вечерају и друже се. Према подацима Центра за социјални рад, до сада се за услугу ноћења пријавило 11 корисника, а теренским радом утврђено је да ће се тај број убрзо повећати. Према речима Иване Медић, зимска преноћишта углавном користе стари корисници, али ове године су се појавиле четири нове особе које никада раније нису биле убележене у систему евиденције бескућника Центра за социјални рад.
Осим ове акције, а у оквиру истог пројекта, екипе Центра за социјални рад спроводе и мапирање или такозвани „outreach”. Наиме, екипе посећују места за која знају да су окупљалишта за бескућнике и тамо их упознају са њиховим могућностима и правима као и са свиме што им Центар за социјални рад може пружити.