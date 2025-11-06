clear sky
ЂОКОВИЋ И КЕЦМАНОВИЋ ДАНАС ИГРАЈУ мечеве четвртфинала на АТП турниру у Атини

06.11.2025. 09:52
djokovic
Фото: Tanjug (AP Photo/Petros Giannakouris)

Српски тенисери Новак Ђоковић и Миомир Кецмановић играју данас мечеве четвртфинала на АТП турниру у Атини.

Кецмановић ће од 12 часова на Централном терену у четвртфиналу играти против Американца Себастијана Корде. Кецмановић је 54. тенисер света, док се Корда налази на 52. месту АТП листе.

Српски и амерички тенисер су одиграли три међусобна дуела у каријери, а Корда води 2:1 у победама.

Победник овог меча састаће се у полуфиналу са бољим из дуела између Италијана Лоренца Музетија и Француза Александра Милера.

Ђоковић ће од 17 сати играти у четвртфиналу против Португалца Нуна Боржеша. Ђоковић је пети тенисер света, док се Боржес налази на 47. месту АТП листе. Српски и португалски тенисер се нису до сада састајали.

Победник меча између Ђоковића и Боржеса састаће се у полуфиналу са бољим из дуела између Американца Маркоса Гирона и Немца Јаника Ханфмана.

АТП турнир у Атини се игра за наградни фонд од 766.715 евра.

