ЂОКОВИЋ И КЕЦМАНОВИЋ ДАНАС ИГРАЈУ мечеве четвртфинала на АТП турниру у Атини
Српски тенисери Новак Ђоковић и Миомир Кецмановић играју данас мечеве четвртфинала на АТП турниру у Атини.
Кецмановић ће од 12 часова на Централном терену у четвртфиналу играти против Американца Себастијана Корде. Кецмановић је 54. тенисер света, док се Корда налази на 52. месту АТП листе.
Српски и амерички тенисер су одиграли три међусобна дуела у каријери, а Корда води 2:1 у победама.
Победник овог меча састаће се у полуфиналу са бољим из дуела између Италијана Лоренца Музетија и Француза Александра Милера.
Ђоковић ће од 17 сати играти у четвртфиналу против Португалца Нуна Боржеша. Ђоковић је пети тенисер света, док се Боржес налази на 47. месту АТП листе. Српски и португалски тенисер се нису до сада састајали.
Победник меча између Ђоковића и Боржеса састаће се у полуфиналу са бољим из дуела између Американца Маркоса Гирона и Немца Јаника Ханфмана.
АТП турнир у Атини се игра за наградни фонд од 766.715 евра.