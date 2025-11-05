clear sky
ДРУГА ПОБЕДА ЈУГОВИЋА У АРКУС ЛИГИ: Лука Арсенић спустио ролетну Кикинђанима

05.11.2025. 23:06 23:17
Пише:
Дневник
аркус лига
Фото: аркус лига

Рукометаши Југовића из Каћа савладали су Кикинду 33:27 (16:12) у осмом колу АРКУС лиге.

Ломио се резултат у првих 20 минута, а онда су Каћани имали веома добар период који су головима Грозданића и Драгољевића стекли осетну предност.

У наставку сусрета Југовић је одржавао предност, а важну улогу имао је Лука Арсенић који је блистао на голу.

аркус лига
Фото: аркус лига

Арсенић је меч завршио са 19 одбрана, Саша Терзић је постигао шест голова, а Грозданић, Драгољевић и новајлија Милић по један мање. Код гостију из Кикинде се истакао Радан Ковачевић са шест голова, а по пет су имали Лука Лазић и Ђорђе Петровић, док је искусни чувар мреже Марко Гаћиновић имао осам одбрана.

Пише:
Дневник
