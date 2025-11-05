ПАО НИЈЕ ТАЈ ПАО, АЛИ УЖИВАМО У МОМЕНТУ – Саша Обрадовић након велике победе: Срећан сам пет минута...
05.11.2025. 22:37 22:42
Коментари (0)
Кошаркаши Црвене звезде надиграли су Панатинаикос у 9. колу Евролиге.
У Београдској арени „зелени“ су дотучени и тим Саше Обрадовића славио је резултатом 86:68 за седми тријумф у низу у Евролиги.
– Последњи део – мало смо изгубили фокус и енергију усред великог вођство. Било је тешко мотивисати се, али океј, срећни смо. ПАО није тај ПАО који ћемо сачекати у другом делу сезоне. То ће бити други тим. Уживамо у моменту. Срећан сам пет минута и онда то нестаје – изјавио је одмах након утакмице Саша Обрадовић.
Undefeated since he joined @kkcrvenazvezda ✔️
What a run so far this season for Sasa Obradovic 👀#EveryGameMatters pic.twitter.com/13UqHzOvaZ
— EuroLeague (@EuroLeague) November 5, 2025