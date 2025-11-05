ПОРАЗ СУБОТИЧАНА У ЛИГИ ШАМПИОНА: Гран Канарија прејака
05.11.2025. 23:01 23:02
Кошаркаши Спартака поражени су као гости од Гран Канарије резултатом 77:62 у мечу Групе Х четвртог кола Групе ФИБА Лиге шампиона
На табели Групе Х Гран Канарија је прва са све четири победе и два кола пре краја је обезбедила директан пласман у наредну фазу.
Спартак је други са скором 2-2, а по 1-3 имају Ле Ман и Бенфика. Други и трећи из групе ће у плеј-оф за пласман у наредну фазу.
Најефикаснији у победи Гран Канарије био је Николас Брусино са 22 поена, некадашњи кошаркаш Црвене звезде Мајк Тоби је дао 19, Ајзеја Вонг 13, а 11 Пјер Пелос.
У Спартаку се истакао Шевон Томпсон са 15 поена и 11 скокова, а Данило Николић је дао 12 поена.
У наредном колу Спартак ће 19. новембра угостити Бенфику.