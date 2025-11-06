У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ У ПОНЕДЕЉАК Представљање књиге и изложба
Kњигa „Слободан Машић, беседе и есеји” и ретроспективнa изложбу графичког дизајна Слободана и Савете Машић одржаће се у понедељак, 10. новембра у 13 часова, у Архиву Војводине, Жарка Васиљевића 2а, Нови Сад.
Учествују: директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић, књижевница и новинарка Мара Кнежевић Керн и приређивач књиге и аутор изложбе Игор Фершиши.
- Књига Игора Фершишија доноси нам избор беседа и есеја једног од најзначајнијих српских графичких дизајнера и издавача друге половине 20. века. Слободан (Дане) Машић оставио је дубок траг у српској култури својим уметничким, издавачким и интелектуалним ангажманом – наводе организатори.
Аутор препознатљивих визуелних идентитета фестивала Фест и Битеф, крунисао је свој стваралачки и интелектуални ангажман „Манифестом за уједињење Европе”, изложеним на Венецијанском бијеналу 1972. године, који сведочи о блиској сарадњи са водећим уметницима и мислиоцима свога доба.