ПРЕКОБРОЈНИ ДАНАЦ ОДЕ ИЗ ПАРТИЗАНА? Лундберг на прагу договора са легендарним евролигашем

06.11.2025. 17:50
Пише:
Дневник
Извор:
Б 92
S

Кошаркаш Партизана Ифе Лундберг би ускоро могао да потпише уговор са Макабијем из Тел Авив

Појавила се информација да израелски клуб праит ситуацију око данског бека и планира да га доведе у своје редове.

Како преноси портал „Ван“ ("One"), преговори између Макабија и Лундберга су у завршној фази и договор би могао да буде постигнут у наредним данима.

У случају да трансфер буде реализован Лундберг би напустио Партизан, који је на почетку сезоне саопштио да дански репрезентативац није део њихових планова.

Лундберг је у претходној сезони одиграо 26 утакмица у Евролиги за екипу Партизана, просечно је бележио 7,9 поена уз 2,2 скока и три асистенције.

 

Б 92

Ифе Лундберг кк партизан кк макаби
Извор:
Б 92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
