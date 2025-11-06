ПРЕКОБРОЈНИ ДАНАЦ ОДЕ ИЗ ПАРТИЗАНА? Лундберг на прагу договора са легендарним евролигашем
06.11.2025. 17:50 17:56
Кошаркаш Партизана Ифе Лундберг би ускоро могао да потпише уговор са Макабијем из Тел Авив
Појавила се информација да израелски клуб праит ситуацију око данског бека и планира да га доведе у своје редове.
Како преноси портал „Ван“ ("One"), преговори између Макабија и Лундберга су у завршној фази и договор би могао да буде постигнут у наредним данима.
У случају да трансфер буде реализован Лундберг би напустио Партизан, који је на почетку сезоне саопштио да дански репрезентативац није део њихових планова.
Лундберг је у претходној сезони одиграо 26 утакмица у Евролиги за екипу Партизана, просечно је бележио 7,9 поена уз 2,2 скока и три асистенције.