clear sky
36°C
10.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАРТИЗАН РЕКАО "ЗБОГОМ" ТРОЈИЦИ ИГРАЧА: На излазним вратима Ајзеа Мајк, Френк Ниликина и Ифе Лундберг

10.08.2025. 12:01 12:03
Пише:
Дневник
Извор:
Б92/Моцарт спорт
Коментари (0)
nilikina
Фото: Frenk Nilikina, foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

Партизан мења планове за наредну сезону, а на излазним вратима клуба нашли су се Ајзеа Мајк, Френк Ниликина и Ифе Лундберг.

Одлазак Лундберга није изненађење, јер црно-бели већ неко време траже клуб који би преузео његов уговор, пошто Данац прошле сезоне није испунио очекивања. Уместо њега доведен је Шејк Милтон.

Већи обрт догодио се око Мајка и Ниликине, пише "Моцарт спорт".

Иако се раније спекулисало да би Канађанин могао да остане и добије нову шансу, спортски сектор је одлучио супротно, а разлог је попуњеност позиције крилног центра са Џабаријем Паркером, Диланом Осетковским и Алексејем Покушевским.

Што се Ниликине тиче, постоји могућност да остане у клубу због недостатка играча његовог профила на тржишту.

Он и Лундберг имају гарантоване уговоре, док Мајков уговор за наредну сезону није аутоматски, што додатно отвара врата његовом одласку.

кк партизан
Извор:
Б92/Моцарт спорт
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ПАРТИЗАН ИМА ВЕЛИКУ ПОДРШКУ У МЕЧУ СЕЗОНЕ: Велики ударац за црно - беле, не играју Ниликина, Вашингтон и Бошњаковић
navijaci

(ВИДЕО) ПАРТИЗАН ИМА ВЕЛИКУ ПОДРШКУ У МЕЧУ СЕЗОНЕ: Велики ударац за црно - беле, не играју Ниликина, Вашингтон и Бошњаковић

27.03.2025. 19:31 19:55
Волим
0
Коментар
0
Сачувај