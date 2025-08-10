ПАРТИЗАН РЕКАО "ЗБОГОМ" ТРОЈИЦИ ИГРАЧА: На излазним вратима Ајзеа Мајк, Френк Ниликина и Ифе Лундберг
Партизан мења планове за наредну сезону, а на излазним вратима клуба нашли су се Ајзеа Мајк, Френк Ниликина и Ифе Лундберг.
Одлазак Лундберга није изненађење, јер црно-бели већ неко време траже клуб који би преузео његов уговор, пошто Данац прошле сезоне није испунио очекивања. Уместо њега доведен је Шејк Милтон.
Већи обрт догодио се око Мајка и Ниликине, пише "Моцарт спорт".
Иако се раније спекулисало да би Канађанин могао да остане и добије нову шансу, спортски сектор је одлучио супротно, а разлог је попуњеност позиције крилног центра са Џабаријем Паркером, Диланом Осетковским и Алексејем Покушевским.
Што се Ниликине тиче, постоји могућност да остане у клубу због недостатка играча његовог профила на тржишту.
Он и Лундберг имају гарантоване уговоре, док Мајков уговор за наредну сезону није аутоматски, што додатно отвара врата његовом одласку.