У КОВАЧИЦИ УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ НАЈБОЉИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ Они су оставили трајни печат у животу своје заједнице ЕВО КО ЈЕ НАГРАЂЕН ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО
У свечаној атмосфери у Галерији наивне уметности у Ковачици проглашени су добитници награда у култури за достигнућа у 2024. години.
Општина Ковачица овим конкурсом подстиче и награђује појединце и колективе чији рад оставља трајан печат у културном животу заједнице.
- Култура је темељ идентитета и заједништва нашег народа. Награде које данас додељујемо нису само признања за појединце, колективе и пројекте, већ и подсећање да је улагање у децу, младе и ствараоце улагање у будућност наше општине. Ковачица је позната широм света управо захваљујући својим уметницима, и зато ће брига о образовању, култури и традицији увек бити један од наших кључних приоритета - рекао је уручујући награде председник општине Ковачица Петар Вишњички.
Награда за животно дело припала је Илеани Оалђе из Уздина за наивно сликарство. За пројекте у прошлој години награђени су Основна школа у Падини за „Пречишћавање воде и наводњавање усева у селу Падина“, Бењамин Галас за рад на пројекту „Алтернативни и обновљиви извори енергије“, Општинска библиотека Ковачица за књигу „Црепаја – првих 250 година” и Регионални центар за таленте Панчево за „14. камп за младе таленте“ у Идвору.
Међу колективима награђени су Школски оркестар из Црепаје, Дечији фолклор „Хрустичка“, Гимназија „Михајло Пупин“ и Завод за заштиту споменика културе Панчево. Појединачно су награђени Лавинел Панкаричан (Уздин), Миливоје Форгић (Банатски Карловац), Јасмина Исајлов (Црепаја), Ана Чипкар Фаркаш (Ковачица), Ана Котваш (Падина), Жељко Исаков и Жељка Исаков Лопушина (Орловат), Јожеф Ковач (Дебељача).
За међународну сарадњу награђени су Иван Копчик и Јозеф Хаврила из Словачке, Ницолае и Брандуша Станеску (Румунија), Драмска трупа „Талиа“ (Мађарска), Зхен Тиан (Народна Република Кина).