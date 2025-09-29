„ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК” НА ШТРАНДУ Акција посвећена Јелени Добромиров
29.09.2025. 10:38 10:41
„Хуманитарни понедељак” на Штранду овог пута биће намењен суграђанинки Јелени Добромиров.
Улазак на плажу данас се неће наплаћивати, а карту ће заменити добровољни прилози посетилаца.
Кутије у које је могуће приложити новац биће постављене од 8 до 19 часова уз капије Штранда.
Јелена Добромиров има 47 година, болује од бубрежне инсуфицијенције и тренутно се налази на програму хроничне хемодијализе. Новчана помоћ потребна је ради одласка на трансплантацију бубрега у Минск, Белорусија, као и лечења и побољшања квалитета живота.
У претходној акцији, за Марка Ковачевића прикупљено је укупно 121.650 динара.