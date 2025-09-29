overcast clouds
„ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК” НА ШТРАНДУ Акција посвећена Јелени Добромиров

29.09.2025. 10:38 10:41
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
Јелена
Фото: приватна архива

„Хуманитарни понедељак” на Штранду овог пута биће намењен суграђанинки Јелени Добромиров.

Улазак на плажу данас се неће наплаћивати, а карту ће заменити добровољни прилози посетилаца. 

Кутије у које је могуће приложити новац биће постављене од 8 до 19 часова уз капије Штранда.

Јелена Добромиров има 47 година, болује од бубрежне инсуфицијенције и тренутно се налази на програму хроничне хемодијализе. Новчана помоћ потребна је ради одласка на трансплантацију бубрега у Минск, Белорусија, као и лечења и побољшања квалитета живота.

У претходној акцији, за Марка Ковачевића прикупљено је укупно 121.650 динара.

