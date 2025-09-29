light rain
Искључења струје за уторак, 30. септембар

29.09.2025. 11:18 11:23
Због ремонта дистрибутивних трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у уторак, 30. септембра, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:

НОВИ САД:  Фејеш Кларе 2-18, Ћирила и Методија102-130, 43-71, Шарпланинска 13-15, 21-27, Александра Белића 2-14, 1-13, Црква на Телепу, од 09:00 до 10:00

ФУТОГ: Јосипа Мажара Шоше 2-42, 3-49, др Милана Николића 1-25, бб, Козарачка 30-32, Соње Маринковић 31-47, Славише Вајнер, Чиче 1-21, 2-20, бб, Црпна станица канализације, од 08:00 до 14:00

ПЕТРОВАРАДИН:  Рељковићева 1-25, 6-30, Косте Нађа 29-31, 34, од 08:30 до 12:30

СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Гајева 22-66, 21-65, Петра Кочића 1-5, 4-6, Слободана Бајића 21-55, 12-62, Војводе Путника 32-68, Змај Јовина 1-17, 2-14, Трг Змај Јове 2-6, 3-7, Иве Лоле Рибара 2-16, 1-17, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“, Градско зеленило, Пумпе за канализацију, од 08:30 до 13:30

струја без струје дистрибуција
