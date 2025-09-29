СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА Динамо однео сва три бода из Ветерника, Бачка из Кикинде
Током претходног викенда одиграно је 7. коло Српсе фудбалске лиге - Војводина.
Ветерник – Динамо 1945 0:1 (0:0)
ВЕТЕРНИК. Стадион Ветерник. Гледалаца: 300. Судија: Огњен Митровић (Рума). Стрелац: Станимировић у 84 минуту. Жути картони: Балаш (Ветерник), Станимировић, Влаховић (Динамо 1945).
ВЕТЕРНИК: Палковљевић 6, Јелић 7, Балаш 6,5, Гојковић 7, Печић 6,5 (од 73. Гагић 6,5), Самарџић 6,5, Грујић 6,5 (од 84. Савковић –), Вуковић 7 (од 84. Ушћумилић –), Вучковић 7, Лукић 6,5 (од 46. Крстевски 7), Балабановић 7.
ДИНАМО 1945: Анџић 7,5, Павловић 7, Ожеговић 7, Целин 7, У. Стојановић 7 (од 68. Станимировић 7,5, од 90+3. Влаховић –), П. Чижик 7, Дашић 7, В. Марковић 7, Благојевић 7, В. Ђошић 7 (од 49. Д. Марковић 7), С. Ђошић 7.
На тешком гостовању у Ветернику, српсколигаш са Тамиша остварио је четврту победу у сезони. У изједначеној игри, домаћи фудбалери имали су већи посед лопте, али су бодови отишли у Панчево.
Прво полувреме донело је неколико прилика пред оба гола, али су голмани Палковљевић и Анџић били на висини задатка.
У наставку, након неколико пропуштених шанси, фудбалери „брзог воза“ успели су да сломе отпор домаћина.
Одлучујући тренутак догодио се у 84. минуту.
Тада је након грешке на средини терена Предраг Станимировић са око 40 метара лобовао голмана Палковљевића.
Он је покушао да спречи погодак, али безуспешно.
Лопта је завршила у мрежи и донела победу гостима.
Б. Стојковски
Горка пилула за Кикинђане
Кикинда – Бачка 0:3 (0:0)
КИКИНДА: Градски стадион, гледалаца 200, судија: Ђурић (Инђија). Стрелци: Гајић у 46. М. Јањић у 72. и Адамовић у 90. минуту. Жути картони: Ивановић (ОФК Кикинда), а Обрадовић, Варга, Бјелош и Анђелковић (ОФК Бачка).
КИКИНДА: Ковачевић 6, Зечевић 6,5 (Лекај 6), Терзин (Шашић 6), Чудовић 6,5, Ковачевић 6 (Путник 6), Молнар 6 (Поторан 6), Николић 6,5, Ивановић 6, Будаи 6, Живанов 6,5, Станимиров 6.
БАЧКА: Видаковић 7, Обрадовић 7, Варга 7, Бјелош 7, Пјошта 6,5 (Врањеш 6), Перишић 6,5 (Марић 6), Стаматовић 7, Хромиш 6,5 (Анђелковић 6), Гајић 7, Јањић 7 (Адамовић 6,5), Трифуновић 7 (Глувић 6).
Кикинђани су попили још једну горку пилулу. Након садржајно сиромашног првог полувремена, већ у 40. минуту наставка, услед грешке голмана домаћина, Борислав Гајић упутио је прави пројектил са ивице казненог простора и погодио леви горњи угао — за вођство гостију.
У 61. минуту Виктор Молнар избио је сам пред голмана гостију, али уместо изједначења, лопта је завршила тик поред десне стативе. Само два минута касније лепу прилику пропустио је и Немања Ковачевић, а казна је стигла у 72. минуту — Марко Јањић је главом ефектно затресао мрежу домаћина.
Тачку на утакмицу ставио је резервиста Никола Адамовић, који је поготком продубио бриге Кикинђана и потврдио заслужену победу гостију.
П. Трнић
Врбас и Инђија поделили бодове без голова
ОФК Врбас – Инђија 0:0
ВРБАС: Стадион крај Шлајза, 200 гледалаца. Судија: Вељко Гвозденовић (Вршац). Жути картони: В. Мићуновић (ОФК Врбас); Димитров, Димитрић, Ђурђевић (Инђија).
ОФК Врбас: Грујић 7, Вујошевић 6 (од 73. М. Мићуновић –), М. Ковачевић 7, В. Мићуновић 7 (од 73. Зонић –), Авдаловић 6 (од 46. А. Ковачевић 6), Сердар 7, Марковић 6 (од 82. Бескорвајни –), Живкуцин 7, Вјештица 7, Краиновић 6 (од 82. Вујовић –), Дракуловић 6.
Инђија: Опарница 6, Божић 7, Недељковић 7, Радивојевић 6, Димитров 7, Ђурђевић 6, Димитрић 7, Јешић 7, Матић 7, Радовановић 6 (од 77. Хрњез –), Бајић 6 (од 61. Малешевић –).
Фудбалери Врбаса и Инђије приредили су занимљив дуел публици на стадиону крај Шлајза, али голови су изостали па су бодови на крају подељени, што је и најреалнији исход овог сусрета.
У првом полувремену домаћин је имао две велике прилике. У 9. минуту нападач Марковић је снажним ударцем са десетак метара погодио пречку, док је у 28. минуту после асистенције Авдаловића са седам метара затресао стативу.
Гости су најбољу прилику имали у завршници меча. У 87. минуту резервиста Хрњез је избио сам пред голмана Грујића, али је чувар мреже Врбашана одличном интервенцијом сачувао своју мрежу и обезбедио бод свом тиму.
Ђ. Бојанић