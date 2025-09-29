overcast clouds
ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли

29.09.2025. 08:27 08:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Јасмина Лончар рођ. Стојковић (1962), Нада Јошић рођ. Јошић (1961), Мара Црнчевић рођ. Шкрбић (1946), Вања Чолаковић рођ. Микуландра (1968), Ђорђе Топаловић (1934), Стеван Шосбергер (1932), Војислав Ковачевић(1957), Борка Тричковић рођ. Маричић (1940), Јован Свирчевић (1987), Емил Марцикић (1939), Исмаиљ Зећири (1954), Спахо Сулејман (1949), Катарина Рац рођ. Милиц (1929), Госпојинка Васић рођ. Васић (1938), Драгица Обрадовић рођ. Вранешевић (1938), Саманда Авдуши рођ. Саљиху (1986), Александар Будимировић (1933), Војин Николић (1940), Душан Војиновић (1963), Недељко Чергић (1947), Магдолна Миошко рођ. Поважан (1945), Мира Миладиновић рођ. Ђуркин (1954), Драго Корица (1952).

из матичарског звања: умрли
Нови Сад
