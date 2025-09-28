ШКЕМБЕ ФЕСТ СТИЖЕ У КИКИНДУ Гурманско окупљање код Старог језера позива на такмичење и добру забаву
У суботу, 4. октобра, Старо језеро у Кикинди постаће домаћин једног од најтоплијих и најокуснијих сусрета – 6. Шкембе феста.
На том месту срешће се не само кулинари и љубитељи хране, већ и они који воле да осете заједништво, да слушају призвуке тамбураша и да оду кући с осмехом, али и пуним стомаком.
Шкембе фест је препознатљива манифестација у Кикинди која промовише локалну кулинарску традицију и окупља учеснике из околних места.
Окупљање учесника планирано је од 10.30 до 11.30 часова, а у духу игре и радости, током дана децу очекују „Игре без граница“, радионице и забава. Врхунац манифестације биће предаја узорака у 15.30 часова, када ће интернационални жири распаковати приче у тањире и бирати најбоље шкембиће.
Милорад Шибул, идејни творац Шкембе феста, истиче:
- Трудимо, а верујем и успевамо, да почетком октобра окупимо љубитеље добре хране, представимо нашу богату гастрономску традицију и негујемо дружење у правом војвођанском духу.
Он подсећа да су се прошле године надметале 32 екипе из Србије, Мађарске, Румуније и Хрватске, и да ове године очекују сличан број.
- Поносни смо што Кикинда постаје препознатљива по овом догађају и што сваке године привлачимо све већи број такмичара и посетилаца из земље и иностранства. Не пропустите прилику да будете део једне од најукуснијих и највеселијих манифестација у граду. Посетиоце очекује добра домаћа храна, такмичарски дух и одлична атмосфера.
Овде се не кува само храна, овде се кују пријатељства- са поносом је додао Шибул.
Организатори позивају заинтересоване кулинаре, такмичарске екипе и љубитеље гастрономије да се пријаве на број телефона +381 63 811 2373.
Ј. Галић