ШКЕМБЕ ФЕСТ СТИЖЕ У КИКИНДУ Гурманско окупљање код Старог језера позива на такмичење и добру забаву

28.09.2025. 23:44
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Фото: Промо

У суботу, 4. октобра, Старо језеро у Кикинди постаће домаћин једног од најтоплијих и најокуснијих сусрета – 6. Шкембе феста.

На том месту срешће се не само кулинари и љубитељи хране, већ и они који воле да осете заједништво, да слушају призвуке тамбураша и да оду кући с осмехом, али и пуним стомаком.

Шкембе фест је препознатљива манифестација у Кикинди која промовише локалну кулинарску традицију и окупља учеснике из околних места. 

Окупљање учесника планирано је од 10.30 до 11.30 часова, а у духу игре и радости, током дана децу очекују „Игре без граница“, радионице и забава. Врхунац манифестације биће предаја узорака у 15.30 часова, када ће интернационални жири распаковати приче у тањире и бирати најбоље шкембиће. 

Милорад Шибул, идејни творац Шкембе феста, истиче:

- Трудимо, а верујем и успевамо, да почетком октобра окупимо љубитеље добре хране, представимо нашу богату гастрономску традицију и негујемо дружење у правом војвођанском духу. 

Фото: Промо

Он подсећа да су се прошле године надметале 32 екипе из Србије, Мађарске, Румуније и Хрватске, и да ове године очекују сличан број. 

- Поносни смо што Кикинда постаје препознатљива по овом догађају и што сваке године привлачимо све већи број такмичара и посетилаца из земље и иностранства. Не пропустите прилику да будете део једне од најукуснијих и највеселијих манифестација у граду. Посетиоце очекује добра домаћа храна, такмичарски дух и одлична атмосфера.

Овде се не кува само храна, овде се кују пријатељства- са поносом је додао Шибул. 

Организатори позивају заинтересоване кулинаре, такмичарске екипе и љубитеље гастрономије да се пријаве на број телефона +381 63 811 2373.

Ј. Галић

 

