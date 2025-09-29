overcast clouds
(МАПА) ИЗМЕЊЕНЕ ТРАСЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА 7Б И 18Б Радови на Булевару патријарха Павла и Сомборској улици

29.09.2025. 08:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: gspns.co.rs

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана” наставља раније започету изградњу магистралног вреловода и вреловодних прикључака у Сомборској улици и на Булевару патријарха Павла.

Због радова биће измењен режим саобраћаја аутобуских линија 7б и 18б.

Аутобуси на овим линијама саобраћаће измењеним трасама од данас до 1. децембра, због реконструкције коловоза на Булевару патријарха Павла.

Десна коловозна трака на Булевару патријарха Павла, из правца Булевара кнеза Милоша, биће затворена за саобраћај све до Сомборске улицe, а са Булевара кнеза Милоша дозвољено је само скретање на Футошки пут. Из правца Ветерника забрањено је скретање са Футошког пута на Булевар патријарха Павла, док је из правца Булевара Европе забрањено лево скретање, са Футошког пута на Булевар патријарха Павла. Саобраћај ће се на Булевару патријарха Павла одвијати коловозном траком, из правца Булевара цара Лазара.

Забрана саобраћаја у Ветернику и Кисачу

Саобраћај ће бити забрањен од данас до 17. октобра у Улици Томе Максимовића у Ветернику, због поправке коловозне конструкције, у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде. Из истог разлога од данас до 11. октобра на снази ће бити обустава саобраћаја у Улици Вука Караџића у Кисачу.

Надлежни апелују на возаче да буду опрезни и поштују саобраћајну сигнализацију у зони радова.

У ЈКП „Новосадска топлана” поручују да је рок за завршетак 1. децембар и да радови неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне, те моле грађане да имају стрпљења и разумевања.

Када је о возилима градског превозника реч, на раскрсници булевара Јована Дучића и Кнеза Милоша аутобуси ће продужавати Булеваром Јована Дучића до раскрснице с Улицом Бате Бркића, скретати у ту улицу и даље саобраћати право Улицом Илариона Руварца, до раскрснице са Булеваром патријарха Павла, где ће скретати лево и настављати редовном трасом.

На измењеном делу трасе аутобуси на линијама 7б и 18б користиће стајалишта других линија, као и стајалиште „Булевар Јована Дучића – Булевар кнеза Милоша”.

a
Фото: ЈГСП "Нови Сад"
измењена траса јгсп нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
