МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗЛОЖБА КОЈА ЈЕ ПОСТАЛА СИМБОЛ КАНДИДАТУРЕ ЗА УНЕСКО ТИТУЛУ КРЕАТИВНОГ ГРАДА Акценти Новог Сада – мост кроз време и идентитет града
Изложба „Акценти – Нови Сад”, отворена на Дан града, 1. фебруара 2022. године, у Збирци стране уметности Музеја Града Новог Сада, заузима посебно место у културној историји града.
Као део програмског лука „Сеобе” у оквиру пројекта Европска престоница културе, ова поставка није била само ретроспектива прошлости већ и снажан корак напред – један од кључних културних пројеката који су допринели да Нови Сад понесе ласкаву титулу УНЕСЦО креативног града у области медијских уметности.
Град испричан кроз 22 целине
Концепт изложбе заснива се на идеји мултимедијалне платформе састављене од 22 целине – 22 акцента, које заједно чине богату таписерију идентитета Новог Сада. Изложба повезује време од античких корена и римске владавине, преко бурних друштвених и културних процеса 18. и 19. века, све до 20. века, указујући на кључне вредности које су обликовале Нови Сад: европеизам, мултикултуралност, слободарску традицију, образовање, еманципацију и отвореност ка иновацијама.
Коришћењем мултимедијалних садржаја, дигиталних технологија и оригиналне историјске грађе, „Акценти” посетиоцима је нудила искуство које је истовремено и историјско путовање и савремени уметнички доживљај. Симболички мост који је био постављен у улици Жарка Васиљевића, који води до саме изложбе, додатно је нагласио идеју повезивања епоха, култура и идентитета града.
Изложба као део УНЕСКО визије
Оно што изложбу „Акценти – Нови Сад” чини посебно важном јесте њен допринос у процесу кандидатуре града за мрежу УНЕСКО креативних градова. Управо кроз овакве пројекте Нови Сад је показао да поседује капацитет да споји историјско наслеђе са савременим уметничким изразом, да користи мултимедијалне технологије у интерпретацији културе и да културно наслеђе учини доступним широј јавности на иновативан начин.
Директорка Музеја Града Новог Сада Весна Иковић истакла је да избор акцената није био случајан.
- Желели смо да прикажемо Нови Сад као град европских вредности и отворености, али и као град који уме да своје наслеђе преведе у језик савремених уметности. Тиме смо доказали да Нови Сад заслужује место на УНЕСЦО мапи креативних градова- рекла је Весна Иковић.
Кроз ову поставку Нови Сад је потврдио да је град који зна како да мостовима између прошлости и будућности обликује културни идентитет и гради међународну препознатљивост. Управо због тога изложба „Акценти” остала је уписана као један од стубова УНЕСКО кандидатуре и доказ да Нови Сад с правом носи титулу креативног града у области медијских уметности.