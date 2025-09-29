light rain
У ВРШЦУ ЗАМЕНА АЗБЕСТНИХ ЦЕВИ СТАРИХ ОКО ПОЛА ВЕКА Велики инфраструктурни пројекат вредан 287 милиона динара; 18,5 километара НОВОГ ЦЕВОВОДА

29.09.2025. 10:36 10:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
фабрика
Фото: Град Вршац

У Павлишу је 2018. године завршена и пуштена у рад најсавременија фабрика за прераду воде за пиће, захваљујући којој Вршчани данас имају једну од најисправнијих вода у Србији.

Ипак, велики проблем су дотрајали азбестно-цементни цевоводи стари од 30 до 60 година, који чине више од половине водоводне мреже и узрокују честе хаварије и прекиде у снабдевању. И тај проблем решава се великим инфраструктурним пројектом вредним скоро 287 милиона динара, о чему је градоначелница Вршца Драгана Митровић потписала ових дана уговор са Министарством за јавна улагања. 

- Започињемо један од најважнијих инфраструктурних пројеката, реконструкцију и изградњу водоводне мреже у Вршцу. Захваљујући подршци државе и Министарства за јавна улагања, обезбеђена су средства за замену дотрајалих азбестних цеви, изградњу новог магистралног цевовода од фабрике пијаће воде у Павлишу до улаза у град и комплетну реконструкцију мреже у више вршачких улица. Ово је историјски корак ка модерном систему водоснабдевања, 18,5 километара новог цевовода и преко 2.800 прикључака омогућиће нашим грађанима да користе потпуно исправну и још квалитетнију воду. Уз нова мерна места и савремене сензоре смањићемо губитке и обезбедити сигурно снабдевање водом, како за домаћинства, тако и за привреду - изјавила је градоначелница Драгана Митровић. 

вршац
Фото: Град Вршац

Највећи део пројекта обухвата изградњу потпуно новог магистралног цевовода од Фабрике за прераду воде у Павлишу до улаза у град, као и замену магистралних и дистрибутивних мрежа у више вршачких улица: Хајдук Вељковој, Војвођанских бригада, Козарачкој, Стевана Мокрањца, Никите Толстоја, Скадарској, Руских ослободилаца, Војводе Мишића, Виноградарском путу, Михајла Пупина и Димитрија Туцовића.

Уградњом нових цеви значајно ће се смањити губици воде, обезбедити поуздано снабдевање грађана и створити услови за несметано функционисање индустријских капацитета. На тај начин ова инвестиција ће имати велики значај не само за квалитет живота становништва већ и за привредни развој Вршца.

Вршац
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
