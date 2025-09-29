У СТАРОЈ ПАЗОВИ ВЕЛИКИ БРОЈ ГРАЂАНА НА "ДАНУ ПЕШАЧЕЊА" Промоција шетње и здравог начина живота; Шетало се и у Старим Бановцима
Дан пешачења протеклог викенда обележен је prvo у Подунављу, а затим и у Старој Пазови.
Иначе, као и сваке године крај септембра резервисан је за промоцију шетње и здравог начина живота, а већ четврту годину за редом шетало се у Старим Бановцима.
Планинарско друштво “Мачак” организовало је пешачење ка Белегишу на стази дугој пет километара, која је прилагођена за све узрасте, а којој су се придружили суграђани свих генерација, као и ђаци основних и средњих школа.
У Старој Пазови се пешачило од Железничке станице до стрељачког клуба "Трап", а организатор је било Планинарско-спортско друштво Стара Пазова.
Подсетимо, Дан пешачења организују планинарски клубови и друштва под покровитељством Планинарског савеза Србије и институција Републике Србије.