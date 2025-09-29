light rain
15°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У СТАРОЈ ПАЗОВИ ВЕЛИКИ БРОЈ ГРАЂАНА НА "ДАНУ ПЕШАЧЕЊА" Промоција шетње и здравог начина живота; Шетало се и у Старим Бановцима

29.09.2025. 11:47 11:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
песачење
Фото: Илустрација/ Canva

Дан пешачења протеклог викенда обележен је prvo у Подунављу, а затим и у Старој Пазови.

Иначе, као и сваке године крај септембра резервисан је за промоцију шетње и здравог начина живота, а већ четврту годину за редом шетало се у  Старим Бановцима.

Планинарско друштво “Мачак” организовало је пешачење ка Белегишу на стази дугој пет километара, која је прилагођена за све узрасте, а којој су се придружили суграђани свих генерација, као и ђаци основних и средњих школа.

У Старој Пазови се пешачило од Железничке станице до стрељачког клуба "Трап", а организатор је било Планинарско-спортско друштво Стара Пазова.

Подсетимо, Дан пешачења организују планинарски клубови и друштва под покровитељством Планинарског савеза Србије и институција Републике Србије.

стара пазова пешачење
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај