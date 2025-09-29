ЧУРУШКА РАКИЈАДА ОКУПИЛА ВЕЛИКИ БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА Осма по реду манифестација одушевила све присутне ЕВО КО ЈЕ БИО НАЈБОЉИ
Традиционална Чурушка ракијада одржана по осми пут окупила је љубитеље ракије, виноградаре и воћаре из Србије и региона.
У простору Удружења виноградара, винара и воћара „Бороњ“ посетиоци су уживали у дегустацији ракије, домаћих производа и културно-уметничком програму.
Најуспешнији учесник био је Драган Магазиновић из Равног Тополовца са својом ракијом обојена кајсија, док су друго место освојили Борис Гаковић из Бечеја са комовицом, а треће Драгиша Гојић из Осиња (Република Српска) са ракијом обојена јабука.
Чурушка ракијада чува традицију и окупља људе свих генерација, а свакако је најважнији догађај у години, јер окупља винаре, воћаре и љубитеље ракије, промовише рад и чува традицију.
Дружење је протекло уз музички програм и вечеру, а манифестација је још једном потврдила свој статус једног од најзначајнијих догађаја у региону посвећених ракији и традицији. Ракијаду су, као и претходних година, подржале Општина Жабаљ и Туристичка организација општине Жабаљ.