ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ЗА БЕОГРАД: Главни град Србије постаје седиште Европске организације водених спортова
Конгрес Европске организације водених спортова (ЕА) одржан у Тбилисију одобрио је споразум о пресељењу седишта федерације из Ниона у Швајцарској, где се налази од 2015. године, у Београд.
Тиме је главни град Србије добио велико признање и то је круна деценијског рада манифестованог кроз врхунску организацију великог броја такмичења. Велику улогу је имао некада најбољи ватерполоиста света, бивши министар спорта и сада потпредседник ЕА Вања Удовичић.
Премештај у српску престоницу зависиће од усвајања закона у Скупштини Србије којим би се пресељење учинило правно могућим. Након тога биће одржан ванредни Конгрес како би се одобрио коначни детаљни уговор.
Председник ЕА Антонио Силва је рекао:
– Процес разматрања пресељења у нови дом за Европске водене спортове трајао је до сада годину дана и био је праведан и транспарентан процес заснован на ригорозној методологији која је процењивала вредност понуда на основу приступачности локације, објеката, нивоа финансијске подршке, локалних услова и квалитета живота. Преговоре између ЕА и потенцијалних домаћина водила је независна агенција, Глендон Хил. Желео бих да се захвалим службеницима и члановима бироа ЕА Арну Пајеку и Ерику ван Хејнингену који су формирали радну групу за управљање сложеним процесом, и потпредседнику ЕА Вањи Удовичићу, који је помогао у олакшавању преговора са српским властима.
Усвојени споразум предлаже канцеларију од 500 квадратних метара без закупнине у центру града и приступ воденим објектима, као и загарантоване накнаде за смештај током 10 година (са могућношћу продужења за још пет).
– Делегати Конгреса дали су зелено светло за завршетак неопходних правних корака како бисмо могли да потпишемо коначан уговор у наредним месецима - рекао је председник Силва.