РВАЧИМА ЗРЕЊАНИНСКОГ ПРОЛЕТЕРА ПЕХАР КУПА СРБИЈЕ: Црвена звезда најбоља у женској конкуренцији

29.09.2025. 14:53 14:55
Рвачи зрењанинског Пролетера победници су Купа Србије у грчко-римском стилу у мушкој, а рвачице Црвене звезде у женској конкуренцији.

Уз учешће 24 екипа и укупно 124 рвача, Зрењанинци су сасвим заслужено освојили прво место са укупно 107 бодова. 

Другу позицију заузео је Рвачки клуб Соко из Сомбора са 91 поеном, док је треће место припало рвачима Партизана са 83 бода.

У женској конкуренцији, где је учествовало седам екипа, тријумф су однеле рвачице Црвене звезде са укупно 100 бодова. 

Друге су биле рвачице Партизана са 75 бодова, док су треће место поделили Потисје из Кањиже и Крагујевац са по 25 бодова.

Турнир Купа Србије одржан је на три струњаче у Кристалној дворани у Зрењанину, приказане су одличне и фер-плеј борбе.

