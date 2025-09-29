ДЕЛИЈЕ? НИКАД НИСАМ ИГРАО ПРЕД ТАКВОМ ПУБЛИКОМ – Монеке спреман: Ово сам дуго чекао
Кошаркаши Црвене звезде дочекаће у уторак од 20 часова у Београдској арени екипу Олимпије у првом колу Евролиге.
Кошаркаш Чима Монеке изјавио је да црвено-бели знају шта морају да ураде ако желе да остваре победу.
– Никада нисам играо пред таквом публиком и не знам како ће моје тело да реагује. Миран сам кошаркашки, јер је то оно што сам дуго чекао. Дан пред утакмицу сам потпуно спреман – рекао је Монеке новинарима у Београду.
Црвена звезда ће на мечу против Олимпије играти без Девонтеа Грејема, Огњена Добрића, Уроша Плавшића и Ајзее Кенана.
– Како год да изгледамо сада, бићемо бољи за пар месеци и то је најважније. Нећу да реагујем превише бурно, ако победимо или изгубимо, морамо да наставимо да растемо. Имамо девет нових играча, проблеме са повредама и како год да буде сутра ми овде градимо нешто посебно – рекао је кошаркаш Звезде.
Монеке је истакао да његов тим зна шта мора да уради против Олимпије.
– Не сме да буде изговора. Знамо шта морамо да урадимо и морамо да учимо брзо. Тактички је то питање за тренера. Ми знамо ко нам је противник и морамо да успоставимо наш идентитет – истакао је Монеке.
Плејмејкер Црвене звезде Коди Милер-Мекинтајер изјавио је да црвено-бели морају да буду фокусирани на дуел са екипом из Милана.
– Морамо да будемо фокусирани на наш рад, и на то што се дешава на терену – рекао је Милер-Мекинтајер.
Он је говорио и о новом играчу Звезде Девонтеу Грејему.
– Знамо се одраније, играли смо годину дана заједно. Знам шта може да пружи на паркету. Свестан је ситуације и у какав је клуб дошао – навео је Милер-Мекинтајер.