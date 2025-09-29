overcast clouds
ДЕЛИЈЕ? НИКАД НИСАМ ИГРАО ПРЕД ТАКВОМ ПУБЛИКОМ – Монеке спреман: Ово сам дуго чекао

29.09.2025. 15:09 15:12
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Кошаркаши Црвене звезде дочекаће у уторак од 20 часова у Београдској арени екипу Олимпије у првом колу Евролиге.

Кошаркаш Чима Монеке изјавио је да црвено-бели знају шта морају да ураде ако желе да остваре победу.

Никада нисам играо пред таквом публиком и не знам како ће моје тело да реагује. Миран сам кошаркашки, јер је то оно што сам дуго чекао. Дан пред утакмицу сам потпуно спреман рекао је Монеке новинарима у Београду.

Црвена звезда ће на мечу против Олимпије играти без Девонтеа Грејема, Огњена Добрића, Уроша Плавшића и Ајзее Кенана.

Како год да изгледамо сада, бићемо бољи за пар месеци и то је најважније. Нећу да реагујем превише бурно, ако победимо или изгубимо, морамо да наставимо да растемо. Имамо девет нових играча, проблеме са повредама и како год да буде сутра ми овде градимо нешто посебно рекао је кошаркаш Звезде.

Монеке је истакао да његов тим зна шта мора да уради против Олимпије.

Не сме да буде изговора. Знамо шта морамо да урадимо и морамо да учимо брзо. Тактички је то питање за тренера. Ми знамо ко нам је противник и морамо да успоставимо наш идентитет истакао је Монеке.

Плејмејкер Црвене звезде Коди Милер-Мекинтајер изјавио је да црвено-бели морају да буду фокусирани на дуел са екипом из Милана.

Морамо да будемо фокусирани на наш рад, и на то што се дешава на терену рекао је Милер-Мекинтајер.

Он је говорио и о новом играчу Звезде Девонтеу Грејему. 

Знамо се одраније, играли смо годину дана заједно. Знам шта може да пружи на паркету. Свестан је ситуације и у какав је клуб дошао навео је Милер-Мекинтајер.

кк црвена звезда евролига кошарка
