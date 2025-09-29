АЛКАРАЗ ИГРА ЗА ТРОФЕЈ У ТОКИЈУ: Преокретом против Руда оверио финале
29.09.2025. 15:52 16:23
Најбољи тенисер света Шпанац Карлос Алкараз пласирао се у финале АТП турнира у Токију.
Он је у полуфиналу победио Норвежанина Каспера Руда 3:6, 6:3, 6:4. Меч је трајао два сата и девет минута. Ово је био шести међусобни дуел шпанског и норвешког тенисера, а пети тријумф Алкараза.
Шпански тенисер ће у финалу играти против Американца Тејлора Фрица, који је раније данас у првом полуфиналу савладао сународника Џенсона Бруксбија 6:4, 6:3.
АТП турнир у Токију се игра за наградни фонд од 2.226.470 долара.