АЛКАРАЗ ИГРА ЗА ТРОФЕЈ У ТОКИЈУ: Преокретом против Руда оверио финале

29.09.2025. 15:52
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Louise Delmotte

Најбољи тенисер света Шпанац Карлос Алкараз пласирао се у финале АТП турнира у Токију.

Он је у полуфиналу победио Норвежанина Каспера Руда 3:6, 6:3, 6:4. Меч је трајао два сата и девет минута. Ово је био шести међусобни дуел шпанског и норвешког тенисера, а пети тријумф Алкараза.

Шпански тенисер ће у финалу играти против Американца Тејлора Фрица, који је раније данас у првом полуфиналу савладао сународника Џенсона Бруксбија 6:4, 6:3.

АТП турнир у Токију се игра за наградни фонд од 2.226.470 долара.

 

Спорт Тенис
