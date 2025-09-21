clear sky
ОВО СЕ НЕ ДЕШАВА ЧЕСТО: Убедљив пораз Алкараза, Фриц бољи на Лејвер купу од првог тенисера света

21.09.2025. 09:53 09:54
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Jeff Chiu

Амерички тенисер Тејлор Фриц победио је Шпанца Карлоса Алкараза 6:3, 6:2 на Лејвер купу у Сан Франциску.

Фриц наступа за Тим света, док је Алкараз члан Тима Европе.

Аргентинац Франсиско Серундоло из Тима света је претходно савладао члана Тима Европе Данца Холгера Рунеа 6:3, 7:6 (7:5), док је Аустралијанац Алекс де Минор победио Немца Александра Зверева 6:1, 6:4.

Дубл Тима света, који су чинили Алекс де Минор и Алекс Микелсен, победио је потом Каспера Руда и Холгера Рунеа, који су наступили за Тим Европе, резултатом 6:3, 6:4.

Тим света тренутно води 9:3 против Тима Европе.

Први Лејвер куп одржан је 2017. године у Прагу.

Карлос Алкараз лејвер куп тенис
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
