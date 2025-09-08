overcast clouds
АЛКАРАЗ ОБОРИО ФЕДЕРЕРОВ РЕКОРД СТАР 19 ГОДИНА: До титуле на УС опену стигао суочавајући се са само 10 брејк лопти

08.09.2025. 20:20
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Фото: Tanjug (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Шпански тенисер Карлос Алкараз је прилично доминантно стигао до титуле на УС опену.

Изгубио је тек један сет и то у финалу против Јаника Синера, те тако дошао до шестог Гренд слем трофеја.

Шпанац је постао први играч од 1991, откако се таква статистика прати, који је до Гренд слем титуле стигао суочавајући се са само 10 брејк лопти.

Најбољи учинак досад је имао Роџер Федерер, који је Вимблдон 2006. освојио тако што је морао да спасава 12 брејк лопти током турнира.

Иначе, Алкаразу су сервис у Њујорку одузимали по једном Синер, Новак Ђоковић и Лучано Дардери.

Артур Риндеркнеш је имао две прилике, Рајли Опелка три, а Јиржи Лехечку ниједну.

Карлос Алкараз УС опен
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
