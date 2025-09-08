overcast clouds
ЂОКОВИЋ НАПРЕДОВАО НА АТП ЛИСТИ: Алкараз поново лидер, пад осталих српских тенисера

08.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић напредовао је за три позиције на најновијој АТП листи и од данас је четврти играч света са 4.830 бодова.

Прво место преузео је Шпанац Карлос Алкараз са 11.540 поена. Алкараз је у недељу освојио УС Опен, пошто је у финалу у Њујорку победио Италијана Јаника Синера 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Шпански тенисер је преузео прво место на АТП листи од Синера, који је тренутно други играч света са 10.780 бодова. Синер је био 65 недеља на челу АТП листе.

Алкараз је данас започео 37. недељу на листи најбољих тенисера света.

Немац Александар Зверев се и даље налази на трећој позицији на АТП листи са 5.930 поена, док је Ђоковић четврти играч света.

Американац Тејлор Фриц је пао на пето место на АТП листи, док је његов сународник Бен Шелтон задржао шесту позицију.

У ТОП 10 најбољих тенисера света налазе се још Британац Џек Дрејпер, Аустралијанац Алекс де Минор, Италијан Лоренцо Музети и Рус Карен Хачанов.

Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић покварио је пласман за пет позиција и тренутно се налази на 47. месту на АТП листи са 1.086 бодова.

Хамад Међедовић је пао за девет позиција и сада је 66. играч света са 883 поена, док је Ласло Ђере назадовао на 76. место на АТП листи са 801 бодом.

Новак Ђоковић тенис атп листа
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
