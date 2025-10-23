Свечано у Градској кући УРУЧЕНЕ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ И НОВЕМБАРСКЕ ПОВЕЉЕ И ФЕБРУАРСКА НАГРАДА ЗА 2024. Мићин: Поносни смо што награђујемо НАЈБОЉЕ МЕЂУ НАМА

Октобарске награде примили су декан Факултета спорта и физичког васпитања проф. др Патрик Дрид и директор и првак опере Српског народног позоришта Жељко Андрић, док су Новембарске повеље понели Предраг Тодорић, радници ЈКП „Чистоћа” Кристијан Кнежевић и Дејан Шакић, као и џудискиња Александра Андрић. Фебруарску награду за 2024. године понела је слепа пијанисткиња Петра Спасојевић.

Лауреатима су признања, у присуству представника републичке, покрајинске, градске власти, као и верских заједница, уручили градоначелник Жарко Мићин и председница градске Скупштине Дина Вучинић, а пре тога је интонирана химна Боже правде.

– Неизмерна ми је част што смо заједно на свечаности поводом доделе Октобарске награде, Новембарске повеље и Фебруарске награде Града Новог Сада – рекао је градоначелник Жарко Мићин. – Чувени Вељко Петровић је писао да је Нови Сад „велико, узбудљиво обећање које се ишчекује. То је уопште путовање”. И заиста, развој нашег града је путовање које траје вековима, од Рацке вароши до модерне Српске Атине. Посебно значајни датуми тог пута су 1. фебруар 1748, 9. новембар 1918. и 23. октобар 1944. - тренуци у којима су утемељени наш идентитет, слобода и заједништво. Колико год да смо различити, све треба да нас уједини љубав према граду и општем добру. Кључни темељ сваког града нису само зграде и улице, већ људи - његови грађани. Зато ће се Нови Сад развијати само ако сви искрено и одговорно бринемо о свом заједничком дому. Ове године, због трагедије која нас је дубоко погодила, овај празник обележавамо без концерата и свечаности, али са дубоким поштовањем према важним датумима из историје града. Истовремено, поносни смо што награђујемо најбоље међу нама - појединце и удружења чији рад, знање и хуманост представљају истинске вредности Новог Сада. Добитницима награда честитам на заслуженим признањима. Нека њихови примери буду подстрек да наставимо да градимо наш Нови Сад, заједничку кућу свих нас.

Лауреати Новембарску повељу Предраг Тодорић добио је за испољену храброст 13. августа ове године када је спасао дечака из Дунава, чланица Новосадског џудо клуба Александра Андрић то признање добила је за спортска достигнућа, радници ЈКП „Чистоћа” Кристијан Кнежевић и Дејан Шакић, за посвећено и савесно обављање посла и одржавање јавне хигијене на територији Новог Сада, а КУД „Светозар Марковић”, као најтрофејније културно-уметничко друштво. Октобарска награда уручена је декану Факултета спорта и физичког васпитања проф др. Патрику Дриду, ког је предложило Спортско друштво Војводина 1914. Нови Сад, а прваку Опере Српског народног позоришта Жељку Р. Андрићу, ког је предложио руски диригент Илмар Лапинш, за допринос оперској уметности, развоју опере СНП-а и рад са младим уметницима. Фебруарска награда за 2024. годину, новосадска голубица, отишла је у руке младе пијанисткиња и конпозиторке Петре Спасојевић, коју је предложило Удружење „Живот као инспирација“.

У име награђених обратио се проф. др Патрик Дрид који се захвалио на високим градским признањима и истакао да је иако добитници долазе из различитих области друштвеног живота, уметности, спорта и науке, одликују их особине као што су храброст и љубав према заједници, и све их повезује мисија да Нови Сад направе лепшим местом за живот.

– Ове награде су подстрек да радимо још боље и са више ентузијазма казао је Дрид. – Хвала предлагачима, нашим породицама, пријатељима и нашем Граду Новом Саду.

Након што су лауреатима уручена признања, првак опере СНП-а Жељко Андрић и пијанисткиња Петре Спасојевић извели су познату песму „Тамо далеко”.

Ј. Вукашиновић