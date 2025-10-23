overcast clouds
НОВОСАДСКИ КОШАРКАШИ СУТРА ПРОТИВ МЕТАЛЦА У КЛС У Ваљеву Воши увек тешко

23.10.2025. 15:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Војводина
Фото: АБА лига (Д. Стјепановић)

Кошаркаши Војводине у петак од 19 часова гостују Металцу у Ваљеву у 4. колу Кошаркашке лиге Србије. Новосађани имају идеју да славе на веома захтевном окршају и у дворани у којој традиционално имају проблема последњих година. Оно што је добро за екипу Марка Димитријевића, то је да је у ритму, има три победе заредом и са таквом дозом самопоуздања одлази на мегдан тиму који представља развојни састав Партизана ове сезоне.

Тренер Новосађана верује да црвено-бели могу да превазиђу препреку, иако су и даље без Луке Савановића.

– Очекује нас изузетно захтевна недеља са укупно три утакмице. Прва од њих је гостовање у Ваљеву. Они су добар млад тим уз неколико искусних играча који је способан да победи сваког у нашој лиги. Спремамо се добро, надам се да ће сви играчи бити здрави и способни да на веома тешком гостовању дођемо до још једне победе – закључио је стратег тима са севера Србије.

Војводина је на скору 2-1 у досадашњем току, док је Металац на 1-2.

В. М. П.

КЛС – 4. коло

Сутра

Слобода – Чачак 94 (18)

Џокер – Златибор (18)

Металац – Војводина (19)

 

Субота

Динамик – Слога (16)

Раднички (К) – Вршац (21)

 

Недеља

Младост – Херцеговац (17)

БКК Раднички – Тамиш (18)

 

Понедељак

ОКК Београд – Борац (З) (16.30)

Вошин кутак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
