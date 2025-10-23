КОШАРКАШИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ МЕЉУ И НЕ СТАЈУ Пала и Басконија за четврту у низу
Кошаркаши Црвене звезде надиграли су Басконију 90:72 на свом паркету у 6. колу Евролиге у сусрету у којем су били доминантни у другом полувремену.
Изузетно ефикасно је почео меч. Коди Милер-Мкинтајер је форму из утакмице са Реалом пренео и на Басконију, па је са две тројке донео свом тиму рану предност. На њега се надовезао и најбољи стрелац, Џордан Нвора, али Црвена звезда није успевала да се одвоји, пре свега због нешто неозбиљније одбране. Из телевизијског тајм-аута је састав Саше Обрадовића изашао веома лоше. Неколико почетничких грешака и Басконија је после тројке Тимотеа Луваву-Кабароа била на само минус један након уводне деонице (21:20).
Гост је новим поготком Луваву-Кабароа успео и да поведе. Наставио је Обрадовићев тим са јефтиним грешкама, али и лошим решењима у нападу у којем је понестало креације. Басконија је то кажњавала по рецепту ривала – контранападима, па је тако и њихова предност опстајала. Осим што је Црвена звезда поклањала у нападу, исто је радила и у одбрани и тим из Виторије је на полувремену водио 43:40. У саставу Паула Галбијатија се у првом полувремену истакао и Словенац Стефан Јоксимовић, који има свега 16 година.
Коначно је боље заиграо домаћин почетком трећег периода. Напади су били смисленији, са јасном идејом да се експлоатише Донатас Мотијунас, који је био супериорнији у односу на ривале. Бриљирао је Литванац на оба краја паркета и Црвена звезда је ривала увела у свој ритам. Потпуно је разбијена била Басконија која једва да је могла да види кош, па није ни чудо што је после поготка Нворе уз фаул предност црвено-белих постала двоцифрена. Низала су се слободна бацања, 15 прекршаја је тим из Виторије направио само у трећој деоници и Црвена звезда је пред последњу водила 72:58.
Било је потпуно јасно да је кључан период из црвено-белих који су меч преломили жестоким налетом у четвртини пре. Ипак, није дозвољавао Обрадовић да темпо опадне и његови изабраници су без проблема одржавали убедљиву предност до самог краја.
У победничком саставу истакао се Нвора са 19 поена, седам скокова и шест асистенција за укупан индекс 30 и рану МВП кандидатуру. Њега је пратио Милер-Мкинтајер са такође 20 поена. Луваву-Кабаро је предводио свој тим са 24 поена, док је Хамиду Диало додао 12.
Црвена звезда (4-2) ће наредне недеље у дуплом колу прво дочекати Асвел, а потом у Београду „гостовати“ Макабију из Тел Авива. Басконија (0-6) има два меча на домаћем терену – прво против Дубаија, па против Анадолу Ефеса.
В. М. П.