АТП ЛИСТА: Ђоковић задржао пето место, Алкараз и даље први

27.10.2025. 10:00 10:04
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
djokovic
Фото: Youtube Printscreen/Tennis TV

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је пето место на најновијој АТП листи са 4.580 бодова, док је Шпанац Карлос Алкараз и даље први са 11.340 поена.

Италијан Јаник Синер је други тенисер света са 10.500 бодова, Александар Зверев се налази на трећој позицији са 6.160, док је Американац Тејлор Фриц четврти са 4.685.

Ђоковић је пети тенисер света, а потом следи Аустралијанац Алекс де Минор, који је напредовао за једно место и од данас је шести на АТП листи.

Американац Бен Шелтон је пао на седмо место, док је Италијан Лоренцо Музети задржао осму позицију на листи најбољих играча света.

Норвежанин Каспер Руд и Канађанин Феликс Оже-Алијасим су поправили своје пласмане за по две позиције. Руд је тренутно девети играч света, док Оже-Алијасим заузима 10. место.

Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић покварио је пласман за једну позицију и тренутно се налази на 53. месту на АТП листи са 1.001 бодом. Хамад Међедовић је задржао 67. позицију са 883 поена. 

Ласло Ђере је покварио пласман за једно место и од данас је 85. на АТП листи са 738 бодова. Душан Лајовић је напредовао до 116. позиције на листи најбољих тенисера света са 538 поена.

Новак Ђоковић атп листа
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
