ЂОКОВИЋ ЗАДРЖАО ПЕТО МЕСТО НА АТП ЛИСТИ Кецмановић, Међедовић и Ђере назадовали
БЕОГРАД: Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је пето место на најновијој АТП листи са 4.580 бодова, док је Шпанац Карлос Алкараз и даље први са 11.340 поена.
Италијан Јаник Синер је други тенисер света са 10.000 бодова, Александар Зверев се налази на трећој позицији са 5.930, док је Американац Тејлор Фриц четврти са 4.645.
Ђоковић је пети тенисер света, а потом следе Американац Бен Шелтон, Аустралијанац Алекс де Минор, Италијан Лоренцо Музети, Британац Џек Дрејпер и Данац Холгер Руне, који је од данас десети на АТП листи.
Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић покварио је пласман за три позиције и тренутно се налази на 52. месту на АТП листи са 1.041 бодом. Хамад Међедовић је такође назадовао за три позиције и сада је 67. играч света са 875 поена.
Ласло Ђере је покварио пласман за пет места и од данас је 84. на АТП листи са 738 бодова. Душан Лајовић је напредовао до 117. места на листи најбољих тенисера света са 538 поена.