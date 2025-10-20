БОКСЕРСКА РЕПРЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ ОСВОЈИЛА 39 МЕДАЉА на Балкан опену на Палама

На Балкан опену учествовало је 107 боксера и боксерки у четири такмичарска узраста - сениорској (У40), омладинској (У19), јуниорској (У17) и кадетској (У15), из 10 земаља, Босне и Херцеговине, Русије, Румуније, Молдавије, Алжира, Црне Горе, Немачке, Северне Македоније, Словачке и Србије. Укупно је учествовало, 81 такмичар у мушкој и 26 у женској конкуренцији.

Последњег такмичарског дана, у недељу 19. октобра, у рингу су се надметали сениори, у мушкој и женској конкуренцији. Репрезентација Србије у финалним борбама у дворани “Пеки” на Палама, у Републици Српској, освојила је седам златних и пет сребрних медаља и ореол најбоље репрезентације, испред Русије и Северне Македоније.

Србија је имала чак 12 представника у 14 завршних мечева. За најбоље финалисте проглашени су представници Србије, Алмир Мемић и Анастасија Лукајић.

Наше девојке су најавиле жетву медаља на Балкан Опену.Злато су освојиле Сања Митић, Анђела Бранковић (60 кг) и Анастасија Лукајић (66 кг), која је проглашена најбољом сениорском турнира. Анастасији Бошковић (70 кг) припало је сребро.

У мушкој конкуренцији злато су од наших боксера, освојили: Артур Нгаптијан (57 кг), Назиф Сејди (63,5 кг), Филип Џида (67 кг) и Алмир Мемић (75 кг). Сребра су припала Стефану Цамовићу (60 кг), Хамзи Рашљанину (71 кг), Марку Пижурици (92 кг) и Александру Манићу (+92).

У финалу су боксовали - сениорке до 50 кг: Екатарина Федотова (Русија) - Варвара Чеботарева (Русија) 3:2, 52 кг: Сања Митић (Србија) - Милена Борисова (Русија) 2:0 (W0), 60 кг: Анђела Бранковић (Србија) - Луиза Коваленко (Русија) 4:1, 66 кг: Анастасија Лукајић (Србија) - Зухро Умарбекова (Русија) 4:1, 70 кг: Олга Петрашенко (Русија) - Анастасија Бошковић (Србија) 3:2.

Сениори до 57 кг: Артур Нгаптијан (Србија) - Адриан Рустемовски (Македонија) 5:0, 60 кг: Стефан Цамовић (Србија) - Ален Рустемовски (Македонија) 0:5, 63,5 кг: Назиф Сејди (Србија) - Иван Григорев (Русија) 2:0 (РСЦ-И, Р3), 67 кг: Филип Џида (Србија) - Александру Парашчив (Молдавија) 3:2, 71 кг: Хамза Рашљанин (Србија) - Василе Чеботари (Молдавија) 0:2 (WО), 75 кг: Алмир Мемић (Србија) - Даврон Бозоров (Молдавија) 3:2, 86 кг: Андреи Кириацов (Молдавија) - Анатоли Бурдиан (Немачка) 2:0 (РСЦ, Р3), 92 кг: Сергеј Слободиан (Русија) - Марко Пижурица (Србија) 3:2, +92 кг: Андреј Тиуфиаков (Русија) - Александар Манић (Србија) 2:0 (РСЦ, Р2).

Претпоследњи такмичарски дан Балкан опена у организацији Европске боксерске конфедерације (ЕУБЦ) протекао је у надметању чланова омладинских селекција Русије и Србије (У 19).

“Орлићи” су освојили у финалним мечевима четири златне и седам сребрних медаља. Од 12 финалних окршаја у женској и мушкој конкуренцији, представници Русије освојили су пет златних и једну сребрну медаљу и понели епитет најуспешније селекције.

Њихови представници Матвеј Шестаков и Викториа Крајинова проглашени су за најбоље учеснике првенства у омладинском узрасту. Шестаков је победио у финалу нашег репрезентативца Филипа Станојевића у дуелу бантам категорије (до 54 кг), једногласном одлуком бодовних судија – 5:0. Викториа Крајинова савладала је нашу представницу Мелинду Утеши у дуелу полу мува категорије (до 48 кг), на поене једногласном одлуком судија – 5:0.

Златне медаље за Србију освојили су Никола Максимовић (до 51 кг), Никола Богатиноски (до 57 кг), Василије Ђурђевић (до 67 кг) и Ђорђе Ђорић (до 80 кг).

Сребрне медаље припале су Мелинди Уташи (до 48 кг), Дуњи Вукшић (до 63 кг), Филипу Станојевићу (до 54 кг), Огњену Вучићевићу (до 75 кг), Вељку Ристићу (до 86 кг), Кевину Мајеру (до 92 кг) и Немањи Анђелковићу (+92 кг).

Од 17 борби у дворани “Пеки” на Палама које су одржане у минули петак, 17. октобра у мушкој и женској конкуренцији за узраст кадета (У15) и јуниора (У17), репрезентативци Србије борили су се у 13 финала и освојили 10 златних и три сребрне медаље.

Прваци Балкана постали су кадет Стефан Колоски (до 50 кг), јуниорке Наташа Лукић (до 52 кг) и Јована Дамјановић (до 57 кг), јуниори Павле Поповић (до 50 кг), Теодор Јосијевић (до 54 кг), Вук Беркловић (до 57 кг), Страхиња Филић (до 60 кг), Вук Чедић (до 66 кг), Андрија Трајковић (до 80 кг) и Зејд Гицић (+80 кг).

Сребрна одличја припала су кадету Тодору Лучићу (до 54 кг), и јуниорима Мариу Петровском (до 48 кг) и Вукашину Нешићу (до 63 кг).

Генерално, Балкан опен у организацији Европске боксерске конфедерације, квалитетом приказаних борби је оправдао очекивања љубитеља бокса у Републици Српској, Босни и Херцеговини, и шире у региону, пошто су мечеви могли да се прате у директним ТВ преносима на Арена Фигхту.

Највише разлога за задовољство, имају љубитељи бокса у Србији. Репрезентација је по броју освојених медаља најуспешнија учесница шампионата, али је још упечатљивији утисак, да су одлично боксовали, оставили срце у рингу у борби за национални грб, и доказали да имају квалитет за постизање врхунских резултата у међународној конкуренцији.