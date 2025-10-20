ПАРТИЗАН ДОЧЕКУЈЕ ФМП У АБА ЛИГИ: Први тест црно - белих у мини-серији домаћинства
Кошаркаши Партизана овог понедељка одиграће трећу утакмицу у АБА лиги, а гост у Београдској арени биће ФМП.
Дуел трећег кола групе А игра се од 20 часова и биће то прва од три утакмице које ће црно-бели одиграти ове недеље у Београдској арени. Црно-бели у окршај с "Пантерима" улазе након победе над Сплитом у гостима (86:81), док је ФМП у претходном колу био бољи од Студентског центра 87:80.
Партизан је на 2-0, ФМП има скор 1-1 у досадашњем делу АБА лиге, а ово ће бити 34 окршај две екипе у свим такмичењима од 2016. године - Партизан води са 25 победа, док ФМП има осам тријумфа.
Партизан и ФМП последњи пут су играли у Суперлиги, када је у полуфиналу Партизан славио са 2-1 у серији.
Минуле сезоне екипа Жељка Обрадовића је оба пута славила у АБА лиги против ФМП-а.
Партизан је прошле недеље имао дупло коло Евролиге у Шпанији, где је изгубио од Реала и победио Басконију, а меч са екипом Саше Никитовића биће прилика да ухвате залет пред нову рунду евролигашког такмичења, јер ће у петак бити домаћини Паризу на истом месту.
Иако актуелни шампион Јадрана има улогу фаворита у овом мечу, тренер Партизана Жељко Обрадовић изјавио је да његов тим мора да одигра у препознатљивом стилу.
"Враћамо се АБА лиги и много је важно, после дуплог кола у Евролиги, пронаћи добру енергију. Морамо да поштујемо себе, али и противника, ког смо увек и поштовали. Надам се да ћемо да наставимо да играмо у добром ритму и да будемо свеснији шта је наш препознатљив стил, а то је игра са високом енергијом и агресивношћу уз квалитет који играчи поседују", истакао је Обрадовић.
Црно-бели неће моћи да рачунају на повређеног Шејка Милтона, који се опоравља од повреде скочног зглоба, због које ће пропустити и ФМП и Партиз.
Кошаркаш Партизана Аријан Лакић верује да ће утакмица бити занимљива, али да се нада победи свог тима.
"После дуплог кола успели смо да се одморимо колико је то било могуће и сада смо спремни за утакмицу. Очекује нас занимљив меч, ФМП има квалитетне играче и отворили су сезону са скором 1:1, али ми смо спремни на све што нас чека. Морамо да будемо максимално фокусирани, да реагујемо на сваку ситуацију у нападу и у одбрани. Дали смо све од себе да се што боље припремимо и волео бих да у Арени видимо што више навијача", поручио је Лакић.
Саша Никитовић, тренер ФМП, свестан је тежине задатака који је пред његовим изабраницима.
"Сви знамо снагу и квалитет Партизана, а ми као тим можемо да одговоримо оним што је до нас – велика мотивација, тимска игра и жеља. За све остале ствари далеко се више пита Партизан, али ћемо дати апсолутно све од себе да што више одговоримо. Надам се да ћемо то успети током читавих 40 минута", рекао је Никитовић.
Душан Радосављевић, играч ФМП, истиче да његов тим треба да искористи умор црно-белих, након путовања на дупло коло у Мадирд и Виторију.
"Имамо иза себе солидан почетак сезоне. Одиграли смо две добре утакмице и у добром смо ритму, а сада нас дочекује екипа Партизана која се враћа са пута из Шпаније где је одиграла два изузетно тешка меча. Сигурно да је умор код њих присутан, али квалитет је свакако на њиховој страни. На нама је да пробамо да трчањем и својом свежином изненадимо Партизан. Сигурно да це бити тезак мец, а ми ћемо дати све од себе да изненадимо екипу Партизана у Београдској арени", јасан је Радосављевић.
Након ФМП-а у петак у Арену стиже Париз, а мини-серију домаћинства Партизан ће затворити 26. октобра против чачанског Борца у АБА лиги.