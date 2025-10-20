МИНИСТАРСТВО СПОРТА: Осуђујемо насиље на спортским приредбама, надлежни да реагују
Министарство спорта Републике Србије саопштило је данас да најоштрије осуђује сваки вид насиља на спортским приредбама, укључујући и недавни инцидент у којем су се играчи и навијачи међусобно сукобили и позвало надлежне да хитно реагују.
Министарство спорта је реаговало пошто је пре два дана после утакмице 10. кола Зоне "Морава" између екипа Бане из Рашке и Шумадије из Драче дошло до међусобне туче играча и навијача два клуба.
У саопштењу Министарства спорта се истиче да је неопходно да надлежни органи хитно реагују како би се санкционисало насиље, ком нема места у спорту.
"Позивамо надлежне органе да без одлагања реагују и спроведу све неопходне мере у складу са одредбама Кривичног законика Републике Србије које се односе на насиље на спортским догађајима. Спорт мора остати простор фер-плеја, поштовања и позитивних вредности, а не место сукоба и нетрпељивости. Министарство спорта ће наставити да промовише вредности толеранције, фер игре и међусобног уважавања у свим спортским срединама", наводи се у саопштењу.
Министарство спорта је изразило очекивање да ће надлежни органи поступити у складу са законом и предузети одговарајуће мере.