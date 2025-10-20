overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
МИНИСТАРСТВО СПОРТА: Осуђујемо насиље на спортским приредбама, надлежни да реагују

20.10.2025. 12:43 12:46
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
mos
Фото: Министарство спорта Србије

Министарство спорта Републике Србије саопштило је данас да најоштрије осуђује сваки вид насиља на спортским приредбама, укључујући и недавни инцидент у којем су се играчи и навијачи међусобно сукобили и позвало надлежне да хитно реагују.

Министарство спорта је реаговало пошто је пре два дана после утакмице 10. кола Зоне "Морава" између екипа Бане из Рашке и Шумадије из Драче дошло до међусобне туче играча и навијача два клуба.

У саопштењу Министарства спорта се истиче да је неопходно да надлежни органи хитно реагују како би се санкционисало насиље, ком нема места у спорту.

"Позивамо надлежне органе да без одлагања реагују и спроведу све неопходне мере у складу са одредбама Кривичног законика Републике Србије које се односе на насиље на спортским догађајима. Спорт мора остати простор фер-плеја, поштовања и позитивних вредности, а не место сукоба и нетрпељивости. Министарство спорта ће наставити да промовише вредности толеранције, фер игре и међусобног уважавања у свим спортским срединама", наводи се у саопштењу.

Министарство спорта је изразило очекивање да ће надлежни органи поступити у складу са законом и предузети одговарајуће мере.

