НИКОЛА СИМИЋ НАЈБОЉИ МЛАДИ ШТОПЕР НА СВЕТУ: Много ми значи када се препозна мој рад и труд
Много ми значи када се препозна мој рад и труд, јер знам колико сам уложио у сваки тренинг и утакмицу, изјавио је фудбалер Партизана Никола Симић, који се налази на првом месту на листи најбољих штопера света узраста до 20 година у 46 најјачих лига на основу опсежног истраживања Међународног центра за спортске студије (ЦИЕС) из Нојшатела.
"Омладинска школа Фудбалског клуба Партизан деценијама уназад је препозната као једна од најбољих и најпродуктивнијих у Европи, што је недавно потврђено и опсежним истраживањем Међународног центра за спортске студије (ЦИЕС). Том приликом је, кроз анализу великог броја националних шампионата широм планете, утврђено да играчи узраста до 21 године највише простора за игру добијају управо у Хумској. Угледна опсерваторија из Швајцарске је у склопу поменутог истраживања објавила и податак да дефанзивац нашег клуба Никола Симић заузима прво место на листи најбољих штопера света узраста до 20 година у 46 најјачих лига", наводи се на сајту Партизана.
У саопштењу се наводи да су као параметар за анализу узети просечан број успешно предрибланих или избегнутих противничких играча за 90 минута.
"Овакво признање ми је потврда да сам на правом путу, али исто тако знам да је ово тек почетак и да ме чека још доста изазова. Ово је само подстрек да наставим да напредујем и да померам своје границе", рекао је Симић, пренео је званични сајт Партизана.